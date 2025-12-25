蕭淑慎收露骨私訊「能跟你上床？」 傻眼回嗆：我是人妻欸

蕭淑慎。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕蕭淑慎經常在透過社群分享生活點滴，和粉絲互動也很直接，沒想到昨（25日）卻遇上超傻眼的狀況。她在臉書公開一張私訊截圖，內容竟是網友赤裸裸的約砲邀請，讓她忍不住直呼：「我也已經是個人妻了是不是要尊重一下我老公才對？」

蕭淑慎收網友露骨私訊。（翻攝自臉書）

從蕭淑慎曝光的對話截圖中可以看到，對方在看了她先前分享的獨照後，直接丟出露骨訊息，開口就說「想跟你上床」，還不斷重複追問「能不能跟你上床」、「是否能跟你上床」，讓人看了相當傻眼。面對這樣的私訊，蕭淑慎沒有馬上動怒，反而冷靜又帶點諷刺地回嗆：「能不能先給我看一下你長什麼樣子？」接著再補一刀問：「再問問到底想付多少錢跟我上床？」

請繼續往下閱讀...

幽默反擊之餘，蕭淑慎也清楚劃出底線，直接表明自己的已婚身分，嚴正回應對方：「不管怎樣，我也已經是個人妻了。」她甚至反問這名網友：「是不是要尊重一下我老公才對？」

蕭淑慎。（翻攝自臉書）

回覆完私訊後，蕭淑慎也把整件事分享到貼文中，自嘲式地向老公喊話：「老公多少錢願意把我賣了？」最後還打趣求救：「這要怎麼處理？」貼文一出，再度引發網友熱議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法