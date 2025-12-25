短劇女神人設翻車！ 被控欠薪還動手 「請大S律師救火」

〔記者李紹綾／台北報導〕短劇圈話題人物左一，近日因與前助理發生爭執並演變成肢體衝突，相關音檔在中國網路瘋傳，被指控欠薪，形象重挫。她先前發文坦承確實動手，並強調款項已結清，近期再透過曾替大S打官司的律師鄧高靜發布聲明，重申雙方早在今年9月完成和解。

左一。（翻攝自微博）

律師聲明指出，事件發生於2025年9月。左一聘請張姓女子擔任為期9天的短劇拍攝助理，對方於9月24日凌晨2點多突然提出離職，並要求立即結清酬勞。雙方溝通時情緒失控發生拉扯，警方隨後到場。左一坦言，當下因拍戲情緒未平復而失控動手，對未能做出良好榜樣致歉，但強調並非無故施暴，而是突發離職引發激烈口角。

請繼續往下閱讀...

針對欠薪爭議，律師表示，事發當天凌晨2點41分，製片人已代左一匯款人民幣5619.24元給張女，包含工資、報銷及醫療費。雙方隨後在派出所簽署調解協議，自願放棄傷情鑑定、互不追究法律責任。左一也當場另付人民幣5600元作為補償，協議載明日後不再衍生糾紛，並由雙方簽名確認。

左一。（翻攝自微博）

左一透過律師再次致歉，表示已深刻反省，未來將以更高標準要求自己，同時呼籲外界停止散播不實訊息，否則將依法追究。聲明曝光後，網路意見兩極，有人質疑「既然和解，為何事後又爆料？」也有人直言「打人就是不對」，認為她應為行為負責。

爭議持續延燒，也影響左一的演藝工作。傳出新戲開拍受阻，甚至有作品喊停；另有網友發現，在短劇平台「紅果」搜尋「左一」，僅顯示數字帳號而非本名，再度引發她是否遭平台冷處理的揣測。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法