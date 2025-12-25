曾敬驊「男優神級演出」！親完江齊又換親柯佳嬿 遭1句話虧爆

江齊（左起）、柯佳嬿、曾敬驊、李沐昨應景穿上耶誕毛衣。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希等人昨晚和Netflix影集《如果我不曾見過太陽》團隊舉辦「聖誕畢業典禮」，和160位粉絲見面，適逢平安夜，演員們以約定好的Dresscode「聖誕醜毛衣」亮麗登場。劇中「江曉彤」的不同人格由柯佳嬿、李沐、江齊與姚愛寗共同詮釋，四人事前反覆溝通角色調性，跟「同一人」對戲的曾敬驊更是厲害，他說：「親完江齊又要換親柯佳嬿，很像男優。」立刻被程予希虧說：「你知道有多少人想做這件事嗎？」

江齊分享有些場次事前有排練，尤其監獄戲三人同場，連手的位置都要精準調整。曾敬驊有感而發表示，同一個鏡位要不斷切換不同演員，其實非常困難。柯佳嬿則笑說，這對曾敬驊來說更難，因為他必須相信眼前都是同一個人。

被問到「眼神裡有李沐」是怎麼演的，柯佳嬿搞笑表示：「她是小沐，我是老沐，或是李沐跟李老沐。」引發全場爆笑。李沐則補充：「我說她是柯仙，我是蝦味先，其實沒有特別說要怎麼演，但很多我的戲、天晴的戲，導演都要我們互相看對方演。」

江齊（左起）、程予希、江宏恩、陳孝萱、柯佳嬿、李沐參與粉絲見面會。（Netflix提供）

至於觀眾敲碗直呼「好想移開那顆石頭！」的最後一封信，柯佳嬿也首次公開內容，笑說其實裡面有一個「笑裡藏刀」的冷笑話：「寫的是『笑笑笑笑笑刀笑笑笑笑笑』，我也是拍的時候打開才看到。」更透露這封信雖是由編劇們所構思，希望讓佳嬿看到信、表演時能有笑有淚，但是是由曾敬驊親手抄寫，而出乎意料的答案也笑翻全場。

此外，導演蔣繼正也分享劇中彩蛋，透露李壬曜最後伏法那場戲中的獄警，其實正是他與編導簡奇峯親自上陣演出。「因為悲傷的戲太多了，我和壽司導演有個心願，希望能親手送壬曜上刑場，所以就站在他旁邊演獄警，還特地去租比較大的制服、戴帽子。」

《如果我不曾見過太陽》團隊和粉絲們合照。（Netflix提供）

他笑說，一個比較高、肚子比較大，另一個比較矮又有點駝背，「其實蠻明顯的就是我們兩個」，但也補充最後剪接只留下虛焦畫面，請觀眾不用特地回去找。然而曾敬驊卻補充自己反而「很感動」李壬曜這個角色能被創造他的主創親手送上刑場，別具意義。

