「第一個好吃的是記憶」李崗把人生經驗煮成菜！三個詞定義美味哲學

從導演到主廚，李崗跨界端出「李家宴」。（李家宴提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕知名導演、監製李崗再跨界！從電影導演、作家，現在直接化身「主廚」，推出「李家宴」的兩道招牌料理「老北京醬鴨」與「筍絲蹄膀」。

這兩道菜源自李崗十多年來在自家廚房反覆研製的私房菜，不只主打經典手路菜，更把他對食物的記憶、想像與分享等等情感，完整濃縮進料理並端上餐桌，讓觀眾今年不只在銀幕上看李崗說故事，也能直接把他的故事吃進嘴裡。

李崗推出的「李家宴」招牌料理「筍絲蹄膀」。（李家宴提供）

李崗形容心中的美味哲學：「第一個好吃的是記憶，第二個是想像，第三個是分享。」他熱愛下廚，還曾為此出過一本書《下廚真好：李崗出菜》，也實際到廚師班扎實學了三個月料理。他說，真正的「好吃」從來不只是味道本身，而是人生經驗累積出來的感受，像是49歲那年因扁桃腺反覆發炎，十天幾乎無法進食，終於能吞下第一口餃子時，「那一口，是我吃過世界上最好吃的東西」，那是飢餓與身體記憶交織出的極致滋味。

而記憶的味道，往往來自童年。李崗回憶，曾跟著慈濟到江西賑災、連續吃了八天素食，才突然懂了父親為什麼最鍾愛飯桌上那一碟雪裡紅，因為那是記憶中他家鄉的味道。至於第二個「想像」，他笑說，現代人其實早就吃得比慈禧太后還要好，真正讓食物變得迷人的，是那份「越吃不到、越想吃」的心理投射，就像電影剪接裡的蒙太奇；而最後的「分享」，才是美味的完成式。就好像生日蛋糕再好吃，一個人吃，那美味也是有限的，大家一起分享、一起笑鬧，就算最後抹得滿臉都是，那一刻，反而是蛋糕最有滋味的時刻。

李崗推出的「李家宴」招牌料理「老北京醬鴨」。（李家宴提供）

結合李崗的美味哲學，他今年正式跨界推出「李家宴」首發的兩道經典名菜。「老北京醬鴨」來自李崗對母親家鄉味的深刻記憶，遵循北方傳統繁複工法，歷經醃、炸、滷等多重工序，鴨皮Q彈、鴨肉細嫩，醬香沉穩而厚實。那股香氣就像老家廚房一樣，慢慢在空氣中擴散，讓人想要喝杯酒細細品嘗。另一道「筍絲蹄膀」，則把江浙料理的細膩發揮到極致。

導演李崗（中）跨界當主廚，圈內好友包含曾國城（右）都為他掛保證。（李家宴提供）

李崗親自下廚推出「李家宴」料理包，圈內好友一致掛保證。果陀劇場藝術總監梁志民笑說，自己多次到李崗家中作客，「他們家的廚房永遠像一個不斷變化的魔術舞台，每一道菜都有他的用心與獨到之處」，直言這次推出的年菜組合，「就算是不認識崗哥的人，也能從菜裡直接嚐到他的性格與故事」，演員兼主持人姚元浩則以《嗨！營業中》老闆視角現身吐槽：「如果餐廳每道菜都像崗哥這樣做，食材成本一定會失控！」但也正因這份不計成本的堅持，讓他真心大讚：「李家宴的料理，是那種一吃就忘不了的味道。」同樣跨足演藝與食品零售的主持人曾國城，則以前輩身份力挺李崗：「『李家宴』這三個字，本身就代表一種對美味的期待。」

