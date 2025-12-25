自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朱孝天巡演沒份！自爆遭網暴 嗆F3「悶聲發大財」

朱孝天日前槓上相信音樂。（翻攝自微博）朱孝天日前槓上相信音樂。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Ｆ4的言承旭、「仔仔」周渝民、吳建豪日前攜手五月天阿信在上海舉辦「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，引起非常大的迴響，缺席的朱孝天則被爆出對粉絲吐苦水：「我都被網暴成這樣了，他們三個還是選擇了在台上悶聲發大財。」打槍F4再度合體的可能。

F4今年暌違12年合體，四人同台現身，助陣五月天台北大巨蛋最終場，接著五月天在北京鳥巢開唱也請到F4擔任嘉賓，F4新歌與巡演計畫開始被熱議，但朱孝天卻頻頻在直播中洩露進度，最終他被排除在外，也引爆他和相信音樂之間的戰火。

網路瘋傳朱孝天與粉絲的對話，認了與F3有芥蒂。（翻攝自微博）網路瘋傳朱孝天與粉絲的對話，認了與F3有芥蒂。（翻攝自微博）

阿信日前上陣補位，還發生摔落舞台的意外，演唱會尾聲他仍感謝「暫時未能赴約」的朱孝天，並說「我知道這不是所有人最期待的畫面，我會繼續努力，為你們呈現最完整的風景」，不過網路瘋傳朱孝天在粉絲群冷回：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息。場面話，聽聽就算了吧。」

仍有不少粉絲希望F4能再度合體，朱孝天則直嗆：「應該沒有了…我都被網暴成這樣了，他們三個還是選擇了在台上悶聲發大財，你說如果真的見面了，還能一起沒有任何芥蒂的演出嗎？」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中