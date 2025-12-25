朱孝天巡演沒份！自爆遭網暴 嗆F3「悶聲發大財」

朱孝天日前槓上相信音樂。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Ｆ4的言承旭、「仔仔」周渝民、吳建豪日前攜手五月天阿信在上海舉辦「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，引起非常大的迴響，缺席的朱孝天則被爆出對粉絲吐苦水：「我都被網暴成這樣了，他們三個還是選擇了在台上悶聲發大財。」打槍F4再度合體的可能。

F4今年暌違12年合體，四人同台現身，助陣五月天台北大巨蛋最終場，接著五月天在北京鳥巢開唱也請到F4擔任嘉賓，F4新歌與巡演計畫開始被熱議，但朱孝天卻頻頻在直播中洩露進度，最終他被排除在外，也引爆他和相信音樂之間的戰火。

網路瘋傳朱孝天與粉絲的對話，認了與F3有芥蒂。（翻攝自微博）

阿信日前上陣補位，還發生摔落舞台的意外，演唱會尾聲他仍感謝「暫時未能赴約」的朱孝天，並說「我知道這不是所有人最期待的畫面，我會繼續努力，為你們呈現最完整的風景」，不過網路瘋傳朱孝天在粉絲群冷回：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息。場面話，聽聽就算了吧。」

仍有不少粉絲希望F4能再度合體，朱孝天則直嗆：「應該沒有了…我都被網暴成這樣了，他們三個還是選擇了在台上悶聲發大財，你說如果真的見面了，還能一起沒有任何芥蒂的演出嗎？」

