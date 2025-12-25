自由電子報
娛樂 最新消息

阿信歸隊五月天奔台中跨年 9公尺胡蘿蔔耶誕造景先吸打卡

五月天即將在台中舉辦跨年演唱會。（相信音樂提供）五月天即將在台中舉辦跨年演唱會。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕阿信完成和言承旭、吳建豪、周渝民4場「恆星之城」演唱會之後，目前已返台稍作休息，12月27日起重新歸隊五月天，並將在台中洲際棒球場展開6場「回到那一天」新年快樂版演唱會，和粉絲一起跨年、迎接新年。

STAYREAL PARK戶外展區有巨型9公尺胡蘿蔔耶誕大道裝置。 （STAYREAL 提供）STAYREAL PARK戶外展區有巨型9公尺胡蘿蔔耶誕大道裝置。 （STAYREAL 提供）

室內展區有沉浸式互動主題展覽。（STAYREAL 提供）室內展區有沉浸式互動主題展覽。（STAYREAL 提供）

這次五月天到台中開唱，當地多個地方已打造出「MAYDAYLAND」，讓歌迷搶先暢遊拍照，感受整座城市都是「五月天樂園」。此外，阿信和不二良創立的潮牌，這次也在LaLaport台中建造出「STAYREAL PARK」，本次以「遇見公園」為主題，結合巨型藝術裝置，打造全新耶誕主題地標，今天是耶誕節，民眾和五月天粉絲可以利用放假日前往參觀打卡。

STAYREAL PARK室內展區吸引民眾拍照打卡。（STAYREAL 提供）STAYREAL PARK室內展區吸引民眾拍照打卡。（STAYREAL 提供）

「STAYREAL PARK」戶外廣場有高達 9 公尺的巨型耶誕胡蘿蔔藝術裝置，另外室內也有多個沉浸式主題展區，在冬日裡洋溢節慶歡樂氛圍。除了有9公尺的巨型耶誕胡蘿蔔，另外還有5公尺高耶誕蔔蔔樹及3公尺高的雪人蔔蔔大型氣球裝置，另外還有賽車兔兔全速奔馳，還能看到棒球兔兔以及蔔蔔捕手氣球裝置，每個場景都很適合拍照分享。

