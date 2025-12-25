從空手道訓練場到攝影棚 東奧銅牌國手跨界台劇認最大難關

〔記者蕭方綺／台北報導〕東奧空手道銅牌國手文姿云有「小清新」之稱，她繼實境節目《不在我的世界當勇者》勇闖金鐘節目主持人獎後，也正式在影集《整形過後》迎來戲劇出道。首次跨足戲劇演出，文姿云坦言最大難關就是「台詞關」，「因為需要花比較久的時間記台詞，我會在跑步訓練的時候，一邊跑一邊背。」

文姿云（左）在影集《整形過後》迎來戲劇出道，與張榕容對戲。（六魚文創提供）

相較於空手道場上以肢體說話，演戲更考驗語言與情緒表達，她直言：「以前比賽時不用講太多話，所以我講話其實沒什麼自信，會有點小聲、卡卡的，這次真的做了很多練習。」

她主要和張榕容、温昇豪有對手戲，她笑說一開始難免緊張，但很快就被張榕容自然又穩定的表演帶進情緒，「再加上昇豪哥幽默風趣的互動，讓我能慢慢放鬆，找到角色的狀態。」

文姿云演出的橋段，是温昇豪為了挽救一名大學體育選手的手臂，迎戰長達10小時的「斷肢再植」極限手術，從白天一路撐到夜晚。劇中揭開台灣面臨的醫療人力不足、醫護超時負荷現況。《整形過後》週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集。

