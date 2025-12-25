自由電子報
娛樂 最新消息

朱孝天酸阿信自爆隱疾！合體F4大走音：影片卻聽不出來

五月天促成F4合體，阿信和言承旭、吳建豪、周渝民一起完成演唱會。（相信音樂提供五月天促成F4合體，阿信和言承旭、吳建豪、周渝民一起完成演唱會。（相信音樂提供

〔娛樂頻道／綜合報導〕五月天阿信與F3合體舉辦的「恆星之城」演唱會首站在週一落幕，阿信意外摔落舞台，傷勢讓粉絲很心疼。沒想到沒有參與巡演的朱孝天又有新動作，近日在粉絲群組自爆耳朵舊疾，還放話就算走音還是要開全麥，掀起網友議論。

朱孝天在粉絲群組強調自己堅持全開麥，他說：「因為我覺得不能欺騙消費者，我在台北小巨蛋和北京鳥巢都跑調了。」隨後爆料之前跟F4合體當嘉賓時都走音，可是影片卻聽不出來，還要歌迷琢磨一下，這番發言被網友認為，根本是在酸曾捲入假唱風波的阿信。

朱孝天對F4合體一事態度備受關注，缺席演出掀起諸多揣測。（翻攝自IG）朱孝天對F4合體一事態度備受關注，缺席演出掀起諸多揣測。（翻攝自IG）

阿信這次極力促成F4合體，在演唱會上感性致謝「F3」，還不忘提到朱孝天，「也感謝暫時未能赴約的KEN」「我知道，這不是所有人最期待的畫面，我會繼續努力，為你們呈現最完整的風景」，無奈朱孝天似乎不領情，持續透過網路放話爆料。

朱孝天自爆隱疾，更喊話粉絲把截圖傳出去，讓網友傻眼表示：「自己沒本事巡演，還想要怪誰」、「知道自己唱歌跑調還要開個人演唱會？這是不是騙錢呢？」

點圖放大header
點圖放大body

