娛樂 最新消息

梧桐妹曝一家五口平安夜 修杰楷閃兵風波神隱多日罕露面！

〔記者蕭方綺／台北報導〕今年10月捲入閃兵風暴，修杰楷因遭指控以不實病歷申請替代役、提前退伍，甚至被警方上銬帶回偵訊，最後以50萬元交保，檢方並依違反妨害兵役相關罪嫌起訴，求處2年8個月徒刑。事件爆發後，他以一張全黑圖發聲道歉，原本一個月4場活動起跳的他神隱在大眾視野，社群平台也噤聲，但昨晚是平安夜，梧桐妹在社群曬出一家五口合照，照片中他與素顏的老婆賈靜雯、三個女兒一同度過佳節，神情看來相當平靜。

梧桐妹（右）分享和修杰楷（左）、賈靜雯（右二）及2個妹妹一起過平安夜的畫面。（翻攝自IG）梧桐妹（右）分享和修杰楷（左）、賈靜雯（右二）及2個妹妹一起過平安夜的畫面。（翻攝自IG）

近期他的近況都在梧桐妹的社群媒體才能見到，梧桐妹上月現身林映唯婚禮，曾分享和修杰楷合照，從背後抱著他並甜喊「愛你」，那也是修杰楷捲入閃兵後首度公開露面。而這回平安夜，照片中咘咘和波妞則戴著可愛鹿角髮箍，一家人坐在聖誕樹前留下溫馨畫面，記錄這個特別的日子。梧桐妹也貼心寫下祝福：「耶誕節快樂呀！」看得出一家人的感情並未受到爭議動搖，也讓外界更加好奇修杰楷下一步動向。

回顧今年3月起，演藝圈接連爆出多起「閃兵案」，最早由王大陸被揭出花費360萬元找上「閃兵集團」，涉嫌偽造心臟病病歷企圖規避兵役，遭檢方依《偽造文書罪》起訴。檢警隨後擴大追查，陸續起訴陳零九、「棒棒堂」威廉與小杰、修杰楷、陳柏霖，以及「Energy」坤達、書偉等人，多位藝人形象重挫，也為此付出不小代價。

