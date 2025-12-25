自由電子報
娛樂 最新消息

「沒父母要養殺人犯」遭濫用！主播宋燕旻戳破盲點：爛家長的擋箭牌

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北捷運中山站19日發生隨機攻擊事件，27歲張姓逃兵通緝犯在犯案後墜樓身亡，同時造成3名無辜民眾喪命，部分民眾認為加害者的父母難辭其咎，同時也有人引用影集《我們與惡的距離》中的經典台詞「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯」辯護。對此，華視主播宋燕旻則感慨發聲，直言這句話不該被濫用成為卸責的擋箭牌。

張男（右）19日在北捷隨機攻擊路人，主播宋燕旻為事件爭議提出看法。（組合照，本報資料照、讀者提供）張男（右）19日在北捷隨機攻擊路人，主播宋燕旻為事件爭議提出看法。（組合照，本報資料照、讀者提供）

宋燕旻今（25日）凌晨針對北捷隨機攻擊案有感而發，坦言同意成年人的行為不該由父母買單，但每當看見有人以《與惡》的這句經典台詞為此辯駁時，她則認為「這不該被濫用成為爛父母的藉口甚至是擋箭牌！我們必須認知不是每個父母都很用心在養小孩的！」因此這句台詞被一概套用在所有的父母身上，著實令她當不以為然。

宋燕旻指出，劇中飾演加害者母親謝瓊煖的自白，正是深刻的自我檢討忙於生計、忽略陪伴、缺乏溝通，最終釀成無法挽回的悲劇，並非開脫責任的免死金牌，而是痛到極點的自我反省。她再進一步分析，現今環境早已不同於過往，網路與外界誘惑複雜，孩子不再能以放養的方式健康長大。

宋燕旻也強調，並非所有被忽略的孩子都會成為罪犯，但如果家庭能成為最大的守護，至少在孩子出現偏差或受挫時，還有被拉回來的機會。針對部分家長因工作或現實壓力，無法兼顧孩子的心理與情感需求，或是沒有做好準備用愛教育孩子，她則不諱言「請不要生小孩！」因為孩子並非給錢跟外包照顧，就能自然長成健全的大人。

宋燕旻以「種蘭花」比喻養育之難，強調愛不是溺愛，而是適時的陪伴與引導，同時也提醒那些在缺乏關愛中仍努力長大的人，往往得用一生治癒自己，不能反過來成為忽視教養的藉口，最後她強調沒有人想養出殺人犯，但既然選擇成為父母，就該盡力做到問心無愧，否則只會讓傷害一再重演。

點圖放大header
點圖放大body

