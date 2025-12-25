自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白冰冰吐28年前槍戰秘辛 驚見殉職警遺孀肚綁紅布條

〔記者傅茗渝／台北報導〕即使白曉燕命案已過去28年，那道傷痕依舊深深刻在白冰冰心頭。適逢白曉燕基金會28周年，白冰冰透露日前終於聯繫上當年因追捕陳進興等人而不幸殉職的員警曹立民的遺孀。

白冰冰（左）曾與女兒白曉燕一起演歌仔戲。（長興影視提供）白冰冰（左）曾與女兒白曉燕一起演歌仔戲。（長興影視提供）

白冰冰回憶起這段跨越28年的牽絆，坦言第一次見到曹立民遺孀是在當年的告別式上，那一幕至今仍是她心中揮之不去的痛。她回憶道，當時遺孀肚子裡還懷著曹立民的遺腹子，腰間依照習俗綁著紅布條，因為忌諱並未陪同靈柩前往火葬場，只能一個人孤零零地站在那裡，「我當時走過去擁抱她，她的眼淚就滴在我的肩膀上。」白冰冰感性表示，在那一刻，兩個心碎的女人都在對方的溫度中，感受到了失去至親的椎心之痛。

白冰冰（前排左四）與丁文祺（前排左起）、黃肇嘉、林文勝、警政署長張榮興、周龍田、張炳煌、陳淑貞、林文堃等人，一同出席白曉燕基金會董事會。（長興影視提供）白冰冰（前排左四）與丁文祺（前排左起）、黃肇嘉、林文勝、警政署長張榮興、周龍田、張炳煌、陳淑貞、林文堃等人，一同出席白曉燕基金會董事會。（長興影視提供）

多年來，白冰冰一直默默關心對方的近況，直到日前透過警政署長張榮興協助，才正式與對方通上電話。白冰冰敬佩地表示，遺孀多年來選擇自立自強，在警察機構擔任工友，獨自將孩子拉扯長大，「小孩現在已經28歲出社會工作了，真的很佩服她的堅毅。」在電話中，兩人難掩感動，白冰冰更主動邀約對方碰面，希望這段跨越28年的革命情感，能化作未來互相扶持的力量。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中