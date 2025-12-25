自由電子報
娛樂 最新消息

黃鐙輝平安夜爆「想離開城市」 現身花蓮認了：早動過念頭

黃鐙輝（左）在平安夜這天與富里鄉農會總幹事張素華（右）一起出席富里鄉農會第七屆稻草藝術季 。（富里鄉農會提供）黃鐙輝（左）在平安夜這天與富里鄉農會總幹事張素華（右）一起出席富里鄉農會第七屆稻草藝術季 。（富里鄉農會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕黃鐙輝在忙碌的歲末行程中，選在平安夜現身花蓮，出席富里鄉農會第七屆稻草藝術季「富里喵樂園」開展記者會。黃鐙輝現場與在地藝術家親切交流，並感性透露，自從今年5月來到富里拍攝紀錄片後，心中早已萌生「移居富里、遠離城市」的念頭。

黃鐙輝（右）與木雕藝術家阿噹老師（左）學習木雕技術。（富里鄉農會提供）黃鐙輝（右）與木雕藝術家阿噹老師（左）學習木雕技術。（富里鄉農會提供）

黃鐙輝回憶今年5月深入富里三天兩夜的拍攝過程，他走訪多位在地創作者，包括從科技業轉身回歸自然的「移居者」阿傑，以及木雕大師阿噹老師。在體驗木雕時，他不慎敲到手的小插曲引發全場大笑，卻也讓他由衷敬佩職人精神。

黃鐙輝拜訪從台北移居的前科技新貴阿傑，選擇以「天地為家」定居富里。（富里鄉農會提供）黃鐙輝拜訪從台北移居的前科技新貴阿傑，選擇以「天地為家」定居富里。（富里鄉農會提供）

黃鐙輝（左）與阿美族音樂創作者莫言老師（右）深度對談並一同在大自然中合唱（富里鄉農會提供）黃鐙輝（左）與阿美族音樂創作者莫言老師（右）深度對談並一同在大自然中合唱（富里鄉農會提供）

他更在豐南村與阿美族音樂人莫言老師在稻田間合唱，感性表示：「只要能唱歌，不管在哪裡我都會很快樂。」這份純粹的快樂，讓他想起年輕時追逐音樂夢的熱血。黃鐙輝笑稱，富里的悠閒與坎城的放鬆有異曲同工之妙，提醒著他「人不只是為了工作而活」。

黃鐙輝全民好女婿！收編整個富里 從 8 歲到 80 歲!整個城市都是成自己人。（富里鄉農會提供）黃鐙輝全民好女婿！收編整個富里 從 8 歲到 80 歲!整個城市都是成自己人。（富里鄉農會提供）

除了藝術交流，黃鐙輝徹底融入在地生活。他與長輩圍坐聊天，甚至喝下人生第一杯「阿姨特調」，維士比加牛奶；在富南村品嚐客家湯圓、在藝術學校與孩子共舞。即便孩子們不一定認得他，但他展現的赤子之心，讓當地人直呼他就像「回家的孩子」。

富里鄉農會總幹事張素華（左）與黃鐙輝（右）分享「一粒米的複利效應」！在富里看見與國際並肩的改變力量。（富里鄉農會提供）富里鄉農會總幹事張素華（左）與黃鐙輝（右）分享「一粒米的複利效應」！在富里看見與國際並肩的改變力量。（富里鄉農會提供）

紀錄片中，黃鐙輝也與富里鄉農會總幹事張素華深度對談。得知張素華深耕九年、翻轉米業品牌「富麗米」的艱辛歷程，黃鐙輝幽默點出：「這就是複利效應！吃了富麗米，健康跟心情都會複利倍增。」精闢總結了農村創生的核心價值。

黃鐙輝坦言，城市生活追求成就，但富里教會他「斷捨離」的美學。他感慨：「當生活簡化到極致，才能專注當下，活得自在。」第七屆稻草藝術季自今日起正式開展，展期為期一年。黃鐙輝誠摯邀請民眾前往富里，感受這份創作能量與土地脈動。

