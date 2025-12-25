自由電子報
娛樂 最新消息

虞書欣二搭男神原因曝光！大型相親現場網推爆：戀愛腦男主

張凌赫在《雲之羽》臨危受命成為宮門之主，卻一步步落入虞書欣設下的圈套。（東森提供）張凌赫在《雲之羽》臨危受命成為宮門之主，卻一步步落入虞書欣設下的圈套。（東森提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕虞書欣、張凌赫主演的古裝劇《雲之羽》改編自郭敬明同名小說，虞書欣飾演無鋒魑階刺客「雲為衫」，在前面集數就像演了4個角色一般，偽裝新娘、冷面刺客、柔弱無害的雲小姐、以及真實的自己，對她而言也是全新挑戰。談及角色，虞書欣形容：「雲為衫是一個很堅強，但內心極度缺乏安全感的人，好像比我本人還脆弱。有時候看回放，都會覺得那是另外一個人，沒想到竟會拍出我很溫婉成熟的一面。」

虞書欣在《雲之羽》飾演冷面刺客「雲為衫」，驚喜角色拍出她溫婉一面。（東森提供）虞書欣在《雲之羽》飾演冷面刺客「雲為衫」，驚喜角色拍出她溫婉一面。（東森提供）

張凌赫因《蒼蘭訣》「長珩仙君」一角走紅，絕美古裝扮相受到觀眾注目，這回在《雲之羽》飾演生性不喜歡被約束的「宮子羽」，他在一夜之間失去父兄，臨危受命成為宮門之主，一步步走進「雲為衫」設下的圈套。張凌赫在權力鬥爭與情感抉擇間反覆拉扯，明知身陷危機，仍選擇相信與守護所愛之人，有別於《蒼蘭訣》長珩仙君對小蘭花的默默守護，《雲之羽》中張凌赫心裡眼裡都是「阿雲（雲為衫）」，被網友形容是「戀愛腦男主」。

問及接演《雲之羽》的契機，虞書欣表示，有一天接到電話，導演跟她說：「我想在你20多歲最美的時候，留下你最美的樣子。」沒想到虞書欣竟回說：「那這部戲播出後，我可以當成我的相親大片嗎？」對方允諾後，虞書欣也欣然答應接演。張凌赫聽到虞書欣的回應，馬上說：「導演跟我說的話是一模一樣的，在20多歲最帥的時候，留下最帥的影像。」更說對方都講成這樣，怎麼可能不願意演出。

丞磊（左）與盧昱曉在《雲之羽》共浴的名場面，讓人看得臉紅心跳。（東森提供）丞磊（左）與盧昱曉在《雲之羽》共浴的名場面，讓人看得臉紅心跳。（東森提供）

丞磊飾演角宮宮主「宮尚角」，個性深沉，擅長運籌帷幄，受江湖人敬重；盧昱曉飾演無鋒魅階刺客「上官淺」，看似柔弱無害卻是心機叵測，劇中盧昱曉遭歹人欺負，丞磊騎馬路過出手相救，還「不小心」留下自己的玉佩，種下緣起契機。盧昱曉使盡手段勾引丞磊，一幕兩人共浴的名場面更讓全網沸騰，盧昱曉透露其實劇本上沒有這一段，只有宮尚角獨自泡湯，為了讓劇情更有畫面感，丞磊主動要求加戲，並說：「上官淺也要下來泡吧？」才有這段經典畫面。

比起男女主角間純情戀愛，不少網友直呼，丞磊與盧昱曉的曖昧互動意外讓人嗑翻，丞磊形容盧昱曉：「第一次看她演上官淺時很驚訝，跟本人反差太大，淺淺妖嬈撫媚，本人卻是可愛單純。」盧昱曉說丞磊像宮尚角一樣很有責任感，但不像的點就很多，「他還是一個會表達情緒、比較敏感的人。」丞磊突然出聲插話：「我在之前採訪都說，我跟宮尚角像的地方是，都不善於表達情緒⋯」 自嘲人設翻車，但也補充：「我不會主動表達比較深層的情緒，但若在熟人面前，不管開心或鬱悶，大家都能看得出來。」《雲之羽》12/25起週一至週五晚間10點在東森戲劇40頻道播出。

張凌赫（左）、虞書欣繼《蒼蘭訣》後再度合作，這回在《雲之羽》裡大談揪心虐戀。（東森提供）張凌赫（左）、虞書欣繼《蒼蘭訣》後再度合作，這回在《雲之羽》裡大談揪心虐戀。（東森提供）

