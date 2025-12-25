自由電子報
娛樂 最新消息

母女在婦產科相遇！女星驚呆「48歲老媽再婚拚二胎」

〔記者蕭方綺／台北報導〕周雨彤過去與不少男神合作過，包含《春色寄情人》李現、《愛情而已》吳磊、《當愛情遇上科學家》劉以豪、《半熟男女》陳昊森等，讓她冠上「新生代男神收割機」美名，更因此打開知名度，近日在家庭喜劇《180天重啟計劃》，搭檔影后吳越組「最強母女檔」。

周雨彤（右）在《180天重啟計劃》竟成看護，幫媽媽安胎。（中天娛樂台提供）周雨彤（右）在《180天重啟計劃》竟成看護，幫媽媽安胎。（中天娛樂台提供）

 《180天重啟計劃》是透過兩個時空的敘事手法，交織出母女之間動人的故事，周雨彤在劇中一人分飾兩角，不僅要演懷揣夢想，卻不斷被現實打擊的新人編劇「顧雲蘇」，更要詮釋自己母親「吳儷梅」年輕時的模樣。

談及不僅要演女兒，又要演自己的媽媽，周雨彤坦言相當困難，更笑稱會接演「吳儷梅」年輕版是被導演連拐帶騙，「導演原本說只有幾場戲，但後來全劇本下來大概兩百場」，但因為當下已經接近開機，所以讓周雨彤只能硬著頭皮拍，她更感嘆道：「我感覺我演了兩部劇，一開始我覺得有一點難，因為要演媽媽又要演女兒，我自己有一點分裂。」

周雨彤（右二）在《180天重啟計劃》撞見自己的母親來產檢。（中天娛樂台提供）周雨彤（右二）在《180天重啟計劃》撞見自己的母親來產檢。（中天娛樂台提供）

 《180天重啟計劃》除了有母女之間感動人心的故事之外，也有許多誇張、好笑的劇情，成為劇中一大看點，首集母女倆竟在醫院的婦產科相遇，一邊女兒「顧雲蘇」正和男友鬧分手，希望不要懷孕；另一邊母親「吳儷梅」正與第二任丈夫感情甜蜜，期待迎接新生命，母女間形成強烈對比，這樣戲劇性的情節，讓人看得瞠目結舌。

最後「顧雲蘇」並沒有懷孕，只是虛驚一場，卻沒想到年近50歲的母親居然真的懷孕，更不顧一切決定把孩子生下來，讓她不得不貼身陪在母親身邊，幫她安胎，吳越談到此次飾演的「叛逆老媽」，她表示拍戲超過30年，這角色真的讓她眼前一亮，「嘆為觀止，48歲要把孩子生下來，我真的完全服了」，更表示這部戲對她來說就是一份禮物。

周雨彤（左）在《180天重啟計劃》與劉暢飾演的的婦產科醫生「徐文斌」搞曖昧。（中天娛樂台提供）周雨彤（左）在《180天重啟計劃》與劉暢飾演的的婦產科醫生「徐文斌」搞曖昧。（中天娛樂台提供）

而《180天重啟計劃》還有一大看點就是重組家庭之間有趣溫馨的氛圍，由資深演員耿樂飾演的「李建雄」，過去相當喜歡「吳儷梅」，多年後都是單身的兩人決定再婚，「李建雄」不僅相當疼愛「吳儷梅」，更面對妻子因為懷孕而孕吐時，竟然患上「妊娠伴隨綜合征」，陪著妻子孕吐，讓人看了覺得既甜蜜又好笑。

《180天重啟計劃》週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。

