娛樂 最新消息

性感寫真女星成藝術學霸 留法老師讚爆親授免學費

許嘉容學設計，樂當才藝學霸。（許嘉容提供）許嘉容學設計，樂當才藝學霸。（許嘉容提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕性感寫真女星許嘉容昔有「喬奶達人」封號，她也曾在節目《寶島風情》、《超級旅行家》擔任主持人、並演出戲劇《秋天的童話》，近期在才藝教室的藝術創作課程中表現亮眼，作品屢屢以鮮明美感與高完成度脫穎而出，連擁有留法背景的藝術老師都對她的創作實力留下深刻印象，主動提出「免費教學」，讓她被同學封為「藝術學霸」。

許嘉容提到自己因為上課投入、吸收快，經常被老師點名協助帶領同學完成作品，不僅許多觀念能無師自通，還意外獲得免交學費的特別待遇，她也笑說自己等於「免費當小老師」，用實際行動回饋學習環境。

許嘉容親作飾品。（許嘉容提供）許嘉容親作飾品。（許嘉容提供）

藝術老師指出多數學員會依循既定模型與步驟創作，但許嘉容在掌握技法後，能進一步發展個人風格，無論在造型能力、細節處理或配色安排上，都展現高度完成度與創作自信，作品往往超越課堂範例，令人驚豔。

以手作課程為例，當課堂提供皂基與精油素材時，許嘉容能迅速掌握香氣調性與視覺構圖，完成兼具質感與精緻度的作品；面對乾燥花、松果等元素，她也能跳脫制式框架，巧妙打造出充滿節慶氛圍的聖誕盆栽，風格鮮明、巧思十足。

許嘉容自由創作才藝作品。（許嘉容提供）許嘉容自由創作才藝作品。（許嘉容提供）

談及學習方式，許嘉容表示自己習慣在老師給予方向後自由發揮，並持續累積作品與技法。畢業於復興美工的她秉持「學無止境」的信念，認為藝術創作仍有許多值得探索的可能。適逢聖誕節前夕，她也許下心願，期待未來能前往法國進修，朝時尚設計領域持續前進，讓創作從生活美學走向更寬廣的國際舞台。

