娛樂 最新消息

王ADEN跨年場全沒了！陳沂憂心女學生處境「無辜卻成最大承壓者」

王ADEN校唱時臭臉蹲地拒唱抗議，一連串行徑遭外界質疑霸凌女學生。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕新生代歌手王ADEN近日在校園演唱時，一名女學生突然衝上台跳舞，他當場臭臉並蹲地以示抗議拒唱，事後釋出事發時的影片直言「傻眼中」、「同學衝上台我就被影響到」，因此遭到部分網友質疑「公審未成年」，風波甚至波及許多跨年演出陸續遭取消。針對此事，網紅陳沂也加入討論，反問是否真有嚴重到全面抵制的必要，同時憂心女學生目前的處境。

陳沂今（24日）點名王ADEN校唱爭議事件，直言這波風向出現前其實自己根本不知道「他是誰」，卻因一名女學生上台共舞「因禍得福」，不僅因此被許多人認識，網路聲量更在短時間內急速升溫。不過，陳沂表示這把火最終延燒成「取消文化」，王ADEN原訂多場跨年演出幾乎全數消失，事件從校園表演現場失控，一路擴大到偶像情緒管理與公眾人物標準的討論。

陳沂進一步還原現場狀況，指出王ADEN在校園演出成名曲《雙重人格》，然而該曲原本就設定為雙人舞橋段，一名女學生在老師授意後上台共舞，不僅舞步完整、表現亮眼，還是資深粉絲因此不是鬧場。然而，當時的王ADEN卻臉色不悅，更直接在一旁蹲著，這一幕被拍下後迅速在網路瘋傳，她認為本質上只是一次舞台溝通與臨場反應的落差，但沒想到王ADEN被放大檢視。

部分網友將此解讀為對女學生的霸凌行為，進而發起抵制行動要求取消王ADEN的演出，最終原定登場的台北、宜蘭跨年演出，以及雲林科技大學耶誕晚會都接連將他除名。對此，陳沂直言王ADEN並未犯下不可原諒的錯，頂多是偶像身分下情緒控管不夠成熟，「搞成這樣，我覺得壓力最大的反而是從頭到尾都無辜的女學生欸。」同時，陳沂也感嘆王ADEN的音樂是否能站穩市場，仍得交由聽眾自行選擇，世代審美也早已與周杰倫所處的年代大不相同。

點圖放大body

