娛樂 最新消息

VERA「4缺2」曝真實心聲 他現身逼哭團員

〔記者張釔泠／台北報導〕偶像平台Dolfan日前攜手男團VERA舉辦成軍《3Qupid<3》三週年粉絲見面會，雖然成員學文服役中以及巴比休養中無法出席見面會，邱比特（粉絲名）仍然熱情不減，活動門票銷售一空並緊急加開，還有包含香港、日本等許多國外粉絲特地跨海來台一起慶祝。

VERA三週年見面會。（So-net提供）VERA三週年見面會。（So-net提供）

VERA一開場就演出多首熱門歌曲炒熱現場氣氛，向來以中性魅力著稱的VERA，在今年花蓮夏戀嘉年華演出天后組曲備受好評後，這次加碼升級國際版天后組曲，一連跳了蔡依林《DIY》、泫雅《Bubble Pop》、Lady Gaga《Bad Romance》讓粉絲大飽眼福。

VERA三週年見面會。（So-net提供）VERA三週年見面會。（So-net提供）

此外，過往在VERA當中定位為舞蹈組的藍弟、孟維，本次也破例組成「快樂二次方小分隊」，演唱不快樂組曲《我要快樂》、《你不是真正的快樂》，孟維透露是自己選歌，藍弟負責寫和聲，「因為這兩首歌很Emo，所以我洗澡時一想到就覺得很適合藍弟。」藍弟也玩笑回應，「我也覺得Emo歌很適合你。」

Nelson、蔡朕則組成「小麻煩分隊」大跳經典雙人舞《Trouble Maker》，蔡朕自爆：「練舞的時候我是嚇到的，我都還在記舞步，Nelson就直接很投入跟我對視，眼神一直放電讓我很害羞。」Nelson則對此大表意外，「我覺得蔡朕都很快給我眼神回應，根本沒看出來原來他心裡其實是害羞的。」

VERA三週年見面會。（So-net提供）VERA三週年見面會。（So-net提供）

見面會當天適逢冬至，主辦特別安排學文、巴比的等身人形立牌與大家團圓，兩位成員並遠端獻上祝福影片。孟維透露有關心學文是否有在軍中交到朋友，蔡朕也表示自己是大E人，有信心如果當兵可以成為軍中人氣王，向同袍推廣VERA。中場學文於觀眾席驚喜低調現身為團員們打氣，也真情流露，「我好難得有機會坐在台下看VERA演出，你們太棒了，我真的很為你們驕傲。」讓台上的蔡朕和孟維哭得唏哩嘩啦。

