阿公太搶鏡！Andy老師超爆笑耶誕驚喜～看著看著就哭了

網紅Andy老師回雲林老家布置耶誕樹，並將其過程拍攝下來，「可愛阿公」真誠的反應，意外搶鏡！（翻攝自臉書、YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕斷開和舊情人家寧的負面陰霾，網紅Andy老師回雲林老家布置耶誕樹，並將其過程拍攝下來。除了Andy爸、Andy媽，Andy阿公也入鏡合拍這支長約15分鐘的短片。

布置過程中，除了Andy躲在耶誕裡整人的橋段，嚇了全家人一大跳。Andy阿公一直很擔心「拍這個，有人要看嗎？」，而美學品味不錯的Andy媽則擔任顧問角色，至於Andy爸則處於「放空」狀態，只等著看最後布置出來的成果。

請繼續往下閱讀...

3人在穿上Andy老師為他們準備的「超肌情」耶誕上衣之後，便開始拆開禮物，並分享這一年來的心情。因為87歲的阿公在許願時，只希望全家人都身體健康，讓Andy老師忍不住笑說「會不會許太少了，可以再多一點喔。」

4人最後手牽手一起許願的畫面，更讓許多網友紛紛留言按讚，「喜歡這個創意，重播看了好幾遍，衣服好好看，一家好歡樂，陪伴真的很珍貴，Andy老師加油～」、「爸爸那個猛男裝很可以」、「感覺媽媽氣色變很好，紅潤很多，貌似也吃胖了，好棒的氛圍」、「阿公好可愛喔」、「好棒的一家人喔，很正面，很喜歡你們一家的人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法