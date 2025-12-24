自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿公太搶鏡！Andy老師超爆笑耶誕驚喜～看著看著就哭了

網紅Andy老師回雲林老家布置耶誕樹，並將其過程拍攝下來，「可愛阿公」真誠的反應，意外搶鏡！（翻攝自臉書、YT） 網紅Andy老師回雲林老家布置耶誕樹，並將其過程拍攝下來，「可愛阿公」真誠的反應，意外搶鏡！（翻攝自臉書、YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕斷開和舊情人家寧的負面陰霾，網紅Andy老師回雲林老家布置耶誕樹，並將其過程拍攝下來。除了Andy爸、Andy媽，Andy阿公也入鏡合拍這支長約15分鐘的短片。

布置過程中，除了Andy躲在耶誕裡整人的橋段，嚇了全家人一大跳。Andy阿公一直很擔心「拍這個，有人要看嗎？」，而美學品味不錯的Andy媽則擔任顧問角色，至於Andy爸則處於「放空」狀態，只等著看最後布置出來的成果。

3人在穿上Andy老師為他們準備的「超肌情」耶誕上衣之後，便開始拆開禮物，並分享這一年來的心情。因為87歲的阿公在許願時，只希望全家人都身體健康，讓Andy老師忍不住笑說「會不會許太少了，可以再多一點喔。」

4人最後手牽手一起許願的畫面，更讓許多網友紛紛留言按讚，「喜歡這個創意，重播看了好幾遍，衣服好好看，一家好歡樂，陪伴真的很珍貴，Andy老師加油～」、「爸爸那個猛男裝很可以」、「感覺媽媽氣色變很好，紅潤很多，貌似也吃胖了，好棒的氛圍」、「阿公好可愛喔」、「好棒的一家人喔，很正面，很喜歡你們一家的人。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中