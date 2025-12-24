自由電子報
娛樂 最新消息

郁方開嗆惡保母姊妹！為剴剴案現身當場落淚 重砲「唯一死刑下地獄」

針對剴剴案，郁方（圖）落淚怒斥惡保母姊妹。（資料照，記者王文麟攝）針對剴剴案，郁方（圖）落淚怒斥惡保母姊妹。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕震驚全台的虐童致死「剴剴案」進入二審關鍵階段，涉案惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹一審分別判處無期徒刑與18年徒刑，雙方與檢方均提上訴。高等法院22日上午續行審理並提解劉姓姊妹出庭，長期關注本案的郁方到場聲援，她語帶哽咽直斥「唯一死刑！」呼籲法官正視本案對台灣社會的警示意義。

高院續行審理與辯論，案件焦點再度回到剴剴所承受的虐待與制度責任，郁方則激動表示這不只是一個個案，而是攸關社會是否能邁向「沒有陰暗角落、沒有受虐兒」的重要判決，盼司法給剴剴一個公道。

郁方直言，若要讓社會真正進步，公益必須有人站出來推動，「一定要有人做社會才會進步，我們必須要革命，我們台灣社會一定要成為一個沒有受虐兒的社會。」說到此時，郁方難掩悲痛哽咽表示「被告律師你們真的很幸運，可以好好長大成人變成律師，不是每個小孩都這麼幸福的，希望你們都很有良心跟很有道德。」她也盼法官重視本案對社會的深遠影響。

談到剴剴所遭遇的一切，郁方情緒潰堤表示，「如果看過他所受的這些遭遇，沒有一個人承擔得了，我祝福劉彩萱、劉若琳、陳尚捷（社工）你們接下來的日子都過上剴剴一樣的生活，你們下輩子投都遇到劉若琳、劉彩萱、陳尚捷這樣的人照顧你們，下地獄吧、下地獄吧。」更認為應該「唯一死刑」，語氣悲憤而沉痛，她強烈譴責相關人員的作為，呼籲司法以最嚴肅的態度面對，避免類似悲劇再度發生。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

