娛樂 音樂

阿信摔下台後平安夜發聲「人生舞台難免踏空」 談吵雜聲引聯想

阿信平安夜談感想，覺得世界難免有吵雜聲。（翻攝自IG）阿信平安夜談感想，覺得世界難免有吵雜聲。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕阿信日前在演唱會上不慎踩空摔下舞台，這幾天話題在全網發燒，現場歌迷透過不同角度拍到的阿信跌落舞台畫面，也讓粉絲越看越心疼，今（24日）晚是平安夜，返台休息的阿信也發聲了，充滿感觸提到「人生舞台難免踏空」。

相關新聞：（專題）歌迷知道嗎？演唱會「5大危險陷阱」讓心愛的歌手步步驚心！

今晚阿信談到：「平安夜快樂。不知道此時此刻的你，是在喧鬧的派對裡，和朋友大聲乾杯？還是剛結束忙碌的工作，獨自走在有點冷的街頭，戴著耳機，聽著那首，屬於你的倔強？」接著阿信說：「這一年，辛苦了。真的。」

這次阿信極力促成F4合體，儘管最後朱孝天因理念問題未能加入演出，網路上出現各種討論，朱孝天甚至在回應網友時所提阿信想努力促成更完整的陣容時，冷回：「場面話，聽聽就算了吧。」這些阿信似乎也都聽到了，因此今晚阿信談到：「也許世界總是有點吵雜，也許人生舞台難免踏空，但請記得，在某些看不見的角落，在耳機的另一端，始終有一個老朋友，拿著樂器，哼著旋律，安靜地，陪你度過每一個失眠的夜。」

趁著平安夜，阿信說：「把願望許下吧，不管是關於夢想的，關於愛情的，還是僅僅希望明天早餐能吃到好吃的蛋餅。願你平安。願你快樂。願你 心中的那頭小怪物，今晚睡得香甜。」

在 Instagram 查看這則貼文

五月天 阿信（@ashin_ig）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

