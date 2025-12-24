平安夜凍齡玉女蘇慧倫美成這樣！第一個登台原因難以反駁

〔記者陳慧玲／台北報導〕為迎接耶誕節，今（24日）晚許多大咖人氣歌手一起投入「HOHOHO！唱響平安夜」演唱會，凍齡玉女蘇慧倫率先登場，她也談到被安排第一個登台的原因，讓人難以反駁。

蘇慧倫第一個登台，以招牌曲《檸檬樹》開場。（記者胡舜翔攝）

今晚在大全聯內湖店舉行的「HOHOHO！唱響平安夜」演唱會，蘇慧倫第一個登台，一上場就以招牌曲《檸檬樹》開場，她開玩笑談到第一個表演的原因：「最小的先，最漂亮的先。」讓主持人小納豆也難以駁斥這個理由。

蘇慧倫也和鼓鼓合唱《在我生命中的每一天》，之前她舉辦專輯巡迴，這首歌都是她一個人唱，笑說：「今天終於有人來陪陪我了！」鼓鼓也說：「耶誕節就是要陪著大家一起溫暖的過！」

蘇慧倫（右）和鼓鼓合唱《在我生命中的每一天》。（記者胡舜翔攝）

另外為了加強安全，今晚活動現場配置8名專業維安保全分區巡邏，更增派了18名工作人員投入場地管制，負責維護現場秩序與引導動線，以確保人流順暢，同時也與轄區警方保持密切合作，安排警力進駐並加強周邊巡邏，並由6名義交協助交通管制，希望能確保現場秩序與即時應變，讓觀眾、家長與孩子都能在安全安心的環境中，共度溫馨的平安夜時光。

