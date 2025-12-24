《啵me之我的青春住了鬼》片場怪事連發！導航帶進後山超毛

〔記者鍾志均／台北報導〕愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》預告一句「我曾經愛過一個人，但他死了。」掀起熱議；只見邵雨薇平靜說出口的那一刻，浪漫、哀傷與靈異氛圍同時湧上，一秒陷入「青春來敲門」的回憶殺。

初孟軒（左起）、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒合體宣傳《啵me之我的青春住了鬼》。（後浪潮提供）

初孟軒在片中飾演劇團團長兼導演，為生存硬著頭皮接案，卻意外把整團人拖進靈異事件。他這次是第二度拍鬼片，拍攝期間護身符不離身，甚至曾被導航帶進醒吾後山的偏僻山路，「當下真的覺得哪裡怪怪的，立刻提高警覺。」

陳昱廷負責搞笑與日常感的角色，分享「最毛的」真實經驗。她回憶起曾在嘉義獨自出差，半夢半醒間聽到陌生女子對她說：「好好休息，冰箱裡有餅乾。」醒來後她真的去打開冰箱，裡面有餅乾，但冰箱根本沒插電。她當場嚇醒，立刻衝去7-11壓驚，這段經歷曝光後，也被網友笑稱「比預告還恐怖」。

為演好劇中劇團的默契，一票演員私下直接變成「同居式培養感情」，像是一起逛市場、回家包水餃、聊天到半夜。安俊朋、顏廷儒還被封為片場「定心丸」，自嘲靈異體質低，負責穩住大家的情緒。

《啵me之我的青春住了鬼》不只談鬼，更談「被時間卡住的情感」。為貼近劇中劇團設定，演員們花了近兩個月密集訓練歌仔戲，從水袖、腳步到台上身段，全都來真的。《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。

