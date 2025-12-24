不只王ADEN！阿妹、吳宗憲也遭亂入 盤點「教科書級反應」畫面

王ADEN當眾臭臉蹲地拒唱抗議，一連串行徑遭外界重砲是在霸凌女學生。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕新生代歌手王ADEN近日在校園演出時，因一名女學生突然衝上台跳舞，他因此當場臭臉並蹲地拒唱，事後他釋出當下的影片標註「傻眼中」，更直言「同學衝上台我就被影響到」，因此遭到部分網友質疑「公審未成年」，風波一路延燒，甚至波及台北跨年演出遭取消。事件曝光後，網友大量翻出多位資深藝人過往面對「舞台突發亂入」的臨場反應，從處變不驚、幽默化解到暖心收尾，不僅形成強烈對照，更被封為「完全是教科書級的臨場應對！」

「阿妹」張惠妹邀學生共舞卻意外被撞飛，仍笑著唱完整場。（組合照，翻攝自YouTube）

阿妹｜邀學生共舞卻意外被撞飛 仍笑著唱完整場

張惠妹2007年赴清雲科技大學舉辦校園演唱會，現場學生情緒高昂、氣氛沸騰，她乾脆主動邀請學生上台一起跳舞炒熱氣氛。沒想到演唱《夏天的浪花》時，張惠妹在台上盡情搖擺，卻意外被一旁男大生做「起立蹲下」時給撞飛，場面一度失控。即便如此，張惠妹仍穩住情緒完成演出，意外插曲反而成為校園演唱會的經典畫面。

謝金燕遇亂入卻變名場面，笑場也要給掌聲。（翻攝自YouTube）

謝金燕｜亂入變名場面 笑場也要給掌聲

謝金燕2009年受邀出席路竹蕃茄文化節，演唱《練舞功》時注意到一名身穿黃衣的男子在台下興奮跳舞，她不僅主動邀請對方上台，還不斷帶頭鼓勵觀眾給予掌聲。男子越跳越投入、逐漸靠近，讓謝金燕數度笑到唱不下去，卻仍配合一起跳舞、頻頻喊「加油加油！」幽默化解，最後全場笑聲不斷，亂入反而成為加分橋段。

蔡依林面帶笑容處變不驚，把突發狀況變溫柔收尾。（翻攝自YouTube）

蔡依林｜面帶笑容處變不驚 把突發狀況變溫柔收尾

蔡依林2016年受邀出席華碩尾牙演唱《倒帶》時，一名女員工突然衝上台靠近，即使保全準備介入，蔡依林仍保持微笑，反而暖心詢問「妳要唱歌是不是？妳要唱什麼？」並將麥克風遞到對方面前，最後輕描淡寫說出「她喝醉了！」在唱完整首歌後，仍不忘向對方致意「謝謝她啊！」整段處理被讚高EQ。

吳宗憲面對重機騎士衝上台，先幽默再顧全安全。（翻攝自YouTube）

吳宗憲｜突發騎重機上台 先幽默再顧全安全

吳宗憲2020年在台中跨年演唱《笨小孩》時，一名男大生竟突然騎著機車衝上舞台，他雖摸不著頭緒，卻立刻以玩笑話化解緊張氣氛，幽默表示「是來送外賣的嗎？」、「怎麼會有這一段我都不知道！」他事後則表示，當下一度以為是節目的安排，直到「哏一直沒出來」才意識到情況不對，他不忘提醒外界關懷這名年輕粉絲，雖然男大生最終仍遭警方依法逮捕，但吳宗憲的臨場反應，不僅顧及安全也顧到了各方情緒。

