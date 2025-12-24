自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不只王ADEN！阿妹、吳宗憲也遭亂入 盤點「教科書級反應」畫面

王ADEN當眾臭臉蹲地拒唱抗議，一連串行徑遭外界重砲是在霸凌女學生。（翻攝自IG）王ADEN當眾臭臉蹲地拒唱抗議，一連串行徑遭外界重砲是在霸凌女學生。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕新生代歌手王ADEN近日在校園演出時，因一名女學生突然衝上台跳舞，他因此當場臭臉並蹲地拒唱，事後他釋出當下的影片標註「傻眼中」，更直言「同學衝上台我就被影響到」，因此遭到部分網友質疑「公審未成年」，風波一路延燒，甚至波及台北跨年演出遭取消。事件曝光後，網友大量翻出多位資深藝人過往面對「舞台突發亂入」的臨場反應，從處變不驚、幽默化解到暖心收尾，不僅形成強烈對照，更被封為「完全是教科書級的臨場應對！」

「阿妹」張惠妹邀學生共舞卻意外被撞飛，仍笑著唱完整場。（組合照，翻攝自YouTube）「阿妹」張惠妹邀學生共舞卻意外被撞飛，仍笑著唱完整場。（組合照，翻攝自YouTube）

阿妹｜邀學生共舞卻意外被撞飛　仍笑著唱完整場

張惠妹2007年赴清雲科技大學舉辦校園演唱會，現場學生情緒高昂、氣氛沸騰，她乾脆主動邀請學生上台一起跳舞炒熱氣氛。沒想到演唱《夏天的浪花》時，張惠妹在台上盡情搖擺，卻意外被一旁男大生做「起立蹲下」時給撞飛，場面一度失控。即便如此，張惠妹仍穩住情緒完成演出，意外插曲反而成為校園演唱會的經典畫面。

謝金燕遇亂入卻變名場面，笑場也要給掌聲。（翻攝自YouTube）謝金燕遇亂入卻變名場面，笑場也要給掌聲。（翻攝自YouTube）

謝金燕｜亂入變名場面　笑場也要給掌聲

謝金燕2009年受邀出席路竹蕃茄文化節，演唱《練舞功》時注意到一名身穿黃衣的男子在台下興奮跳舞，她不僅主動邀請對方上台，還不斷帶頭鼓勵觀眾給予掌聲。男子越跳越投入、逐漸靠近，讓謝金燕數度笑到唱不下去，卻仍配合一起跳舞、頻頻喊「加油加油！」幽默化解，最後全場笑聲不斷，亂入反而成為加分橋段。

蔡依林面帶笑容處變不驚，把突發狀況變溫柔收尾。（翻攝自YouTube）蔡依林面帶笑容處變不驚，把突發狀況變溫柔收尾。（翻攝自YouTube）

蔡依林｜面帶笑容處變不驚　把突發狀況變溫柔收尾

蔡依林2016年受邀出席華碩尾牙演唱《倒帶》時，一名女員工突然衝上台靠近，即使保全準備介入，蔡依林仍保持微笑，反而暖心詢問「妳要唱歌是不是？妳要唱什麼？」並將麥克風遞到對方面前，最後輕描淡寫說出「她喝醉了！」在唱完整首歌後，仍不忘向對方致意「謝謝她啊！」整段處理被讚高EQ。

吳宗憲面對重機騎士衝上台，先幽默再顧全安全。（翻攝自YouTube）吳宗憲面對重機騎士衝上台，先幽默再顧全安全。（翻攝自YouTube）

吳宗憲｜突發騎重機上台　先幽默再顧全安全

吳宗憲2020年在台中跨年演唱《笨小孩》時，一名男大生竟突然騎著機車衝上舞台，他雖摸不著頭緒，卻立刻以玩笑話化解緊張氣氛，幽默表示「是來送外賣的嗎？」、「怎麼會有這一段我都不知道！」他事後則表示，當下一度以為是節目的安排，直到「哏一直沒出來」才意識到情況不對，他不忘提醒外界關懷這名年輕粉絲，雖然男大生最終仍遭警方依法逮捕，但吳宗憲的臨場反應，不僅顧及安全也顧到了各方情緒。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中