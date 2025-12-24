（專題）本土八點檔收視率爭霸戰開打！後宮暗算、婆媳逼生全上線

〔記者蕭方綺／台北報導〕如今收視習慣早已變了，觀眾未必準時守在電視機前，但傳統收視率對電視台依舊是金飯碗，畢竟它直接牽動廣告主的銀彈。每回八點檔一換檔，各台向來不手軟下重藥搶收視。民視新八點檔《豆腐媽媽》昨晚開播，由謝瓊煖、洪都拉斯等老將領軍，祭出滿滿親情牌，收視3.13穩坐冠軍寶座。

大牙（左）在《百味人生》中遭林萱瑜算計。（三立提供）

三立《百味人生》則玩起「現代版宮鬥＋政商黑幕」雙線攻勢，陳珮騏、林萱瑜這對母女對情敵大牙百般算計，還有黃少祺被亮哲栽贓收賄、父子同心對抗陰謀，熱鬧得就像八點檔版的肥皂劇三重奏，昨晚收視1.43緊追其後，觀眾血壓瞬間三次上升。

何宜珊（左）在《寶島西米樂》和婆婆陳婉婷問題不斷。（台視提供）

台視《寶島西米樂》走樸實路線，婆婆陳婉婷嫌棄媳婦何宜珊肚皮遲遲沒動靜，天天灌湯藥求子，這種婆媳抓馬雖然沒有大咖撐場，卻長期穩住0.9收視率，顯見小兵也能立大功、默默發光。

《豆腐媽媽》今在攝影棚呼應劇名大啖豆花慶功。（民視提供）

《豆腐媽媽》劇組今呼應劇名，吃豆花慶功，同時為12月壽星曾子益、曾智希驚喜慶生。曾智希分享差點在第一集就「殺青」，原來是劇情安排曾子益騎重機時，必須急煞車救她，場面險象環生；曾子益更爆料為了這場戲特別去考駕照，「真的是要用生命保護女主角」！

林萱瑜（左）和陳珮騏這對母女在《百味人生》中心機連連。（三立提供）

而《百味人生》簡直是八點檔的「心臟訓練營」。林萱瑜戲裡和大牙是情敵，假意示弱請大牙倒水，暗中卻將流產藥偷偷加入杯中，結果自己先踩雷，誤喝藥水當場腹痛出血暈倒。混亂中，她媽媽陳珮騏老神在在，把藥袋塞進大牙包包，讓大牙百口莫辯、被迫離場。看似完美嫁禍，卻因謝承均意外聽見母女密談埋下破綻，真相慢慢浮上檯面，誰死誰活還真不好說！

後宮鬥爭之外，政商線同樣熱鬧非凡。黃少祺遭亮哲設局栽贓收賄，兒子李睿紳搶先找到疑似贓款帶走，打算一肩扛下替父親脫罪。面對媒體圍堵，黃少祺態度強硬，公開強調清白並力挺兒子，拒絕辭職；隨後與亮哲正面對質，對方甚至以李睿紳安危威脅，逼他交出真實身分，卻被黃少祺當場回嗆「卑劣！」

而陳婉婷在《寶島西米樂》中嫌棄媳婦何宜珊肚皮始終沒動靜，深信生子偏方，堅持要媳婦喝湯藥補身，王盈凱飾演的老公「大川」為了護妻，偷偷將藥丟掉，卻又被母親撿回來，母子因此爆發激烈衝突。同為人妻的何宜珊對角色心有戚戚焉，她忍不住以「過來人」身分勸世，感嘆老公真的要慎選。

曾子益（左）和曾智希合作《豆腐媽媽》，慶功順便慶生。（民視提供）

總結來看，雖然觀眾的收視習慣已經不像以前一樣準時守在電視機」，但傳統台語八點檔仍牢牢掌握著台灣電視台的基本盤。無論是《豆腐媽媽》的親情牌溫暖攻勢、《百味人生》的宮鬥與政商黑幕連環炸、《寶島西米樂》的婆媳抓馬小兵立大功，各家都用不同策略抓住觀眾眼球，證明只要故事夠精彩、角色夠生動，就算沒有大咖也能穩住收視。然而八點檔的魅力不只是收視數字，更是牽動觀眾情緒的「全民追劇現場」，也提醒電視台，想贏收視戰，不只是投資大咖和製作費，更要有抓心抓胃的好劇本。

