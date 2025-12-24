葛仲珊相伴七年「摯愛」露臉了！親自陪她返回台灣

葛仲珊的愛犬小潘陪她返台。（索尼音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「嘻哈界鄧麗君」葛仲珊相隔九年推出新專輯《soul.food 靈食》，新歌《got.to.believe》誕生於她走過憂鬱低潮的生命階段，寫給陪伴她的愛犬小潘，在重複而平凡的生活裡，因為每天餵食、散步、被需要的節奏，讓她一步步走出困住自己的狀態，小潘治癒了她，這次重返台灣小潘也同行。

小潘升格為ＭＶ主角。（索尼音樂提供）

《got.to.believe》MV不走傳統敘事，而是以類舞台劇形式，透過長鏡頭一路推進，把她曾經走過的狀態完整呈現。主角小潘親自入鏡演出，成為畫面中最自然、也最無法被設計的存在。花絮中，葛仲珊也稱讚小潘當天表現「一百分，比我還棒」。

葛仲珊與小潘一起入鏡。（索尼音樂提供）

陪伴葛仲珊將近七年的小潘，早已成為她生活中不可或缺的存在。她笑說，這個名字甚至是「狗自己取的」——原本想叫 Olivia，卻怎麼叫都沒有回應，最後才成了現在的小潘。歌曲中也藏有細膩巧思，特別保留了小潘的叫聲，正是她們平時互動時的真實聲音，成為全曲最私密的彩蛋。

葛仲珊誇小潘表現滿分。（索尼音樂提供）

忙了好一陣子的專輯相關拍攝和宣傳工作，葛仲珊耶誕節終於可以放假一天，讓她非常開心，約了好友相聚，還有小潘陪伴，要好好享受假期，之後就要全力準備台東跨年，她透露這次會演唱多首新專輯的歌曲，還有特別的「限定合作」要送給歌迷。

小潘已陪伴葛仲珊七年。（索尼音樂提供）

每年耶誕節，她的家裡一定會有一棵耶誕樹，和朋友、家人一起裝飾耶誕樹已成為固定的過節慣例，當天也會聚在一起交換禮物，去年抽到一台眼部按摩機，覺得是很酷的禮物，卻笑說自己其實很少用。至於小潘，她會特地幫牠準備耶誕造型，小潘不只有自己的耶誕帽，甚至還有一台「專屬耶誕小電視」，螢幕裡播放著下雪的畫面。葛仲珊笑得很開心地說：「小潘超愛下雪的電視，每次都看得目不轉睛。」

