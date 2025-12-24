自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

葛仲珊相伴七年「摯愛」露臉了！親自陪她返回台灣

葛仲珊的愛犬小潘陪她返台。（索尼音樂提供）葛仲珊的愛犬小潘陪她返台。（索尼音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「嘻哈界鄧麗君」葛仲珊相隔九年推出新專輯《soul.food 靈食》，新歌《got.to.believe》誕生於她走過憂鬱低潮的生命階段，寫給陪伴她的愛犬小潘，在重複而平凡的生活裡，因為每天餵食、散步、被需要的節奏，讓她一步步走出困住自己的狀態，小潘治癒了她，這次重返台灣小潘也同行。

小潘升格為ＭＶ主角。（索尼音樂提供）小潘升格為ＭＶ主角。（索尼音樂提供）

《got.to.believe》MV不走傳統敘事，而是以類舞台劇形式，透過長鏡頭一路推進，把她曾經走過的狀態完整呈現。主角小潘親自入鏡演出，成為畫面中最自然、也最無法被設計的存在。花絮中，葛仲珊也稱讚小潘當天表現「一百分，比我還棒」。

葛仲珊與小潘一起入鏡。（索尼音樂提供）葛仲珊與小潘一起入鏡。（索尼音樂提供）

陪伴葛仲珊將近七年的小潘，早已成為她生活中不可或缺的存在。她笑說，這個名字甚至是「狗自己取的」——原本想叫 Olivia，卻怎麼叫都沒有回應，最後才成了現在的小潘。歌曲中也藏有細膩巧思，特別保留了小潘的叫聲，正是她們平時互動時的真實聲音，成為全曲最私密的彩蛋。

葛仲珊誇小潘表現滿分。（索尼音樂提供）葛仲珊誇小潘表現滿分。（索尼音樂提供）

忙了好一陣子的專輯相關拍攝和宣傳工作，葛仲珊耶誕節終於可以放假一天，讓她非常開心，約了好友相聚，還有小潘陪伴，要好好享受假期，之後就要全力準備台東跨年，她透露這次會演唱多首新專輯的歌曲，還有特別的「限定合作」要送給歌迷。

小潘已陪伴葛仲珊七年。（索尼音樂提供）小潘已陪伴葛仲珊七年。（索尼音樂提供）

每年耶誕節，她的家裡一定會有一棵耶誕樹，和朋友、家人一起裝飾耶誕樹已成為固定的過節慣例，當天也會聚在一起交換禮物，去年抽到一台眼部按摩機，覺得是很酷的禮物，卻笑說自己其實很少用。至於小潘，她會特地幫牠準備耶誕造型，小潘不只有自己的耶誕帽，甚至還有一台「專屬耶誕小電視」，螢幕裡播放著下雪的畫面。葛仲珊笑得很開心地說：「小潘超愛下雪的電視，每次都看得目不轉睛。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中