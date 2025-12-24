「新加坡喜劇天王」李國煌認了靠賭還債！演藝生涯設5年期限

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視人文紀實節目《列車人生》第三集將於本週四（25）晚間9點播出。本集邀請新加坡喜劇天王李國煌擔任列車旅人，走訪日本瀕臨破產卻靠賣煎餅翻身的「銚子電鐵」，以及靜岡「大井川鐵道蒸汽火車」。這趟見證鐵道從沒落到復興的旅程，觸動李國煌首度在鏡頭前真情告白，憶起塵封已久的還債往事。

李國煌擔任《列車人生》旅人，搭乘日本破產鐵道憶「還債血淚史」。（公視提供）

在體驗銚子電鐵的鄉村電車時，李國煌驚訝表示：「完全顛覆了我對日本鐵路先進有效率的想像！」。面對鐵路公司的經營困境，他感同身受地回憶起工作低潮期：「這家鐵路公司跟我當年一樣，在困難時繼續經營，而我在最窮途末路時碰到師父梁智強導演，危機剛好是轉機。」。

請繼續往下閱讀...

提及多年前的還債陰影，李國煌感性坦言：「現在的我回想起來覺得當時很愚蠢！想在最短時間獲得最多錢，走了賭這個方向，結果一敗塗地，幸好有家人給我勇氣，才能努力工作把債務還清。」。

李國煌造訪靠「賣煎餅」翻身的銚子電鐵，與當地人驚喜互動。（公視提供）

入行超過30年、甫獲得紅星大獎特別成就獎肯定的李國煌，透露演藝初期並不順遂。他回憶：「剛入行時很多人說我華語不標準、長這樣為什麼可以做主持人，但我想在不同領域嘗試改變自己，如果沒成就就另謀高就。」。當時他為自己設下5年期限，沒想到因此愛上表演，他感激表示：「特別感激《搞笑行動》中『垃圾桶』的角色讓我走到今天。」。

當抵達大井川鐵道看見蒸汽火車時，李國煌激動地說：「這畫面只有在電影才看得到，感覺火車是有生命的！」。坐進木製車廂的他甚至一度紅了眼眶：「原本帶著興奮，坐下來後突然很感動，很想流淚。」。看見志工在停駛車站持續打掃，更讓他感嘆：「火車走了，但人還在，我感動到頭毛（頭髮）都站起來了！」。

李國煌神情感性，列車之旅讓他回首過往賭債低潮。（公視提供）

旅程最後，李國煌對「堅持」下了註解：「堅持不一定會成功，但如果不堅持，一定不會成功！」。《列車人生》為台灣公視與新加坡新傳媒跨國合製，每週四晚間9點於公視頻道播出，公視+同步上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法