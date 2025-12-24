《上山吧！台灣隊》驚動國家級教練放人 網熱議：製作費到底多少？

《上山吧！台灣隊》在吉力馬札羅山的標示牌前合影。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立都會台與台灣大哥大聯手推出的冒險實境《上山吧！台灣隊》，斥資拍攝180天、足跡橫跨歐、亞、非三大洲，不僅要挑戰非洲之巔「吉力馬札羅山」，更將挺進瑞士馬特洪峰。然而，挑戰世界巔峰的代價極高，最新一集隨著海拔拉升，女神雷艾美驚傳高山反應嚴重，頭痛欲裂直呼像被「金箍咒」套牢，導致拍攝一度中斷，真實記錄了極限環境下的殘酷考驗。

雷艾美高山反應一度讓她頭痛欲裂，彷彿「被金箍咒箍住」。（三立提供）

節目播出後在網路上引發暴動，不少網友對節目的「大手筆」感到震驚，紛紛留言：「這製作費絕對是國家級燒錢！」、「連國家隊教練都願意放人參賽，這陣容太不可思議了。」更有不少觀眾被壯闊的吉力馬札羅山美景與嚴謹的安全規劃圈粉，大讚節目團隊讓台灣人看見世界的高度。

請繼續往下閱讀...

《上山吧！台灣隊》隊伍在荒涼的高海拔礫石地上緩步前進。（三立提供）

在眾多強者中，成員Max自嘲是「八個台灣之光加上一個普通人」。他坦言為了不拖累團隊，私下加強心肺與負重訓練，更在身體極度不適時堅持「角色還沒結束」，展現出令人動容的職人態度。Max表示：「在高山上會被打回原形，我不會逞強，但絕不逃避。」這種「平凡人也能多走一段」的韌性，成為節目中最具共鳴的熱點。

Max自認普通人，為了不拖累隊伍而刻意加強訓練。（三立提供）

知名山林作家雪羊也隨隊出發，他感性表示，登上海外高山後，反而更能回頭體會台灣「聖稜線」等山脈的獨特與珍貴。節目組強調，這不是一場比誰厲害的比賽，而是真實記錄台灣人在面對未知時，會害怕、會想放棄，但最終選擇「一起撐到最後」的精神。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法