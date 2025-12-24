嚴立婷慶生獲贈「梁赫群醜bubu」 意外成擋煞神物

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視《姊妹亮起來》日前為12月24日生日的主持人嚴立婷驚喜慶生，製作團隊與搭檔梁赫群聯手曾雅蘭、吳東諺、蔡允潔、畇二及物理治療師曾子容大搞整人計畫。錄影開場時，團隊特地與現場FD串通，不斷以嚴立婷麥克風收音有問題為由頻頻喊卡，讓現場氣氛一度陷入尷尬，正當嚴立婷準備拔掉麥克風檢查時，團隊才推著蛋糕衝出，讓她驚覺被整，直呼真是「哭笑不得」的窩心驚喜。

嚴立婷（中）與曾雅蘭（左二）拿著印有梁赫群照片的特製襪子，曾雅蘭露出哭笑不得的神情。（民視提供）

嚴立婷現場許下生日願望，除了祝福民視節目收視長紅，更幽默表示希望能和小梁哥搭檔主持《姊妹亮起來》到85歲；梁赫群聽聞後笑說自己也受惠，更歪樓加碼希望節目能比照當年《飛龍在天》每週播出七天，笑翻全場。

請繼續往下閱讀...

印有梁赫群照片的特製襪子。（民視提供）

慶生會的禮物環節更是充滿笑料。由於曾有粉絲在嚴立婷的粉專私訊詢問是否販售「二手襪」，嚴立婷截圖分享後，竟有網友留言想要「小梁哥的襪子」，且獲得破百人按讚。為此，製作團隊特製了印有梁赫群頭像的襪子，並要求梁赫群先穿兩個禮拜再送給粉絲，讓曾雅蘭驚恐直喊「好不吉利」，連物理治療師曾子容也笑到懷疑自己走錯攝影棚。

節目團隊惡搞無極限，將熱門玩偶 Labubu 換上梁赫群的臉。（民視提供）

第二份禮物則緊隨潮流，團隊送上兩盒限量版Labubu，其中一盒竟是特製的「梁赫群醜bubu」，嚴立婷收下後冷冷吐槽：「這要丟掉還是避邪？」吳東諺也開玩笑說這可以掛在門口擋煞。直到拆開另一份「嚴立婷可愛bubu」，她才開心地說要掛在包包上。雖然眾人對「醜bubu」感到納悶，但小編透露先前「台灣孔劉」年曆吸引近百人抽獎，讓梁赫群得意不已，還要藝人好友們別再留言罵他，慶生現場氣氛歡樂十足。

立婷（左）與梁赫群（右）在生日蛋糕前大方合影，兩人分別拿著可愛款與「醜bubu」款玩偶。（民視提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法