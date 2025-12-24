自由電子報
娛樂 最新消息

（影）禾浩辰求婚影片曝光！浪漫誓詞讓吳品潔噴淚

禾浩辰（左）向吳品潔單膝下跪求婚。（翻攝自臉書）禾浩辰（左）向吳品潔單膝下跪求婚。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕禾浩辰和小2歲女星吳品潔交往2年半，今分享自己趁耶誕節前夕求婚成功，吳品潔則說一開始以為只是交換禮物派對，沒想到卻成了主角被求婚，她拿到花時還先瞪大眼直呼「你為何不叫我化妝，好邪惡喔」，後來禾浩辰捧著鑽戒單膝下跪，問她「願意嫁給我嗎」，並稱這句話這輩子只會說一次，也只對一個人說，甚至裝可愛要她「伸出妳的手手」，吳品潔聽聞一邊哭，一邊點頭答應，場面相當浪漫。

吳品潔今分享自己被求婚的花絮，畫面中，禾浩辰對她說「在遇到妳之前，我害怕陷入愛情，遇到妳之後，我好像有勇氣面對，妳的相伴讓我的靈魂感到完整」，還給出誓言表示：「就算辛苦一整天回到家，彼此什麼都不說，也可以感到滿滿溫暖，淺淺微笑也足以讓負能量一掃而空，如果未來感到害怕，請不要鬆手，讓我們一起學習如何白頭偕老，我會用我的餘生寵妳愛妳！」讓一旁友人聽聞後尖叫。

吳品潔也說，沒想過有一天會有這種場景，「突然拿到花的時候，整個人漲成粉紅色，住在一起，居然完全沒有發現」，她提到回到家發現還有好多種版本的手寫告白。後來她朋友問她至今仍有暈暈的感覺嗎？她稱自己想了想似乎沒有，但回答很甜：「因為在一起的每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人，讓我一直很幸福。」

在 Instagram 查看這則貼文

吳品潔 Pin（@pinpin_woo）分享的貼文

