胡瓜八斗子動刀「分屍」 手法嚇壞漁村媽媽

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王胡瓜的YouTube頻道《下面一位》每週驚喜不斷，最新一集胡瓜來到基隆八斗子百年漁村，尋找傳說中的限定海味。跑遍全台外景數十載的他，竟在此解鎖人生初體驗，首度搭乘「深澳鐵道自行車」，沿途山海美景讓他直呼身心舒暢，感性致謝節目組帶他去遍了這輩子還沒去過的地方。

縱橫演藝圈數十載，胡瓜首度解鎖「深澳鐵道自行車」。（下面一位提供）

難得深入八斗子，胡瓜挑戰手作當地特殊的「透抽一夜干」。不料天王一出手便驚險萬分，在清理食材時一度將透抽「分屍」解體，讓他尷尬自嘲：「我這動作好像在動外科手術！」好在漁村媽媽及時救援，才保住限定美味。在與媽媽們聊天過程中，胡瓜驚訝得知眼前的長輩竟都是傳說中的「海女」，更感嘆現今的觀光景點在過往全是沙灘，時代變遷的滄海桑田讓天王大開眼界。

胡瓜在八斗子漁村化身「外科實習醫」。（下面一位提供）

身為「香腸愛好者」的胡瓜，一聽到在地特產「飛魚卵香腸」隨即雙眼發亮，但想吃得先自己動手灌。首次體驗灌香腸的胡瓜，從分解腸衣到打結都陷入苦戰，大把時間耗在細瑣動作上，讓他忍不住再度哀嚎：「我今天根本是在動外科手術吧！」

最後，胡瓜換上草鞋踏入潮間帶，在漁村媽媽引領下感受在地人的童年回憶。深入體驗當地特殊的漁村文化與大自然奇景，讓胡瓜感觸良多，直言這是一次非常難得且深刻的旅遊回憶。

