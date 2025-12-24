自由電子報
娛樂 最新消息

林光寧病逝最後身影曝光 蕭敬騰愛妻Summer難過發聲

蕭敬騰與老婆送禮物給辛苦照顧林爸爸的護理人員們。（翻攝自IG）蕭敬騰與老婆送禮物給辛苦照顧林爸爸的護理人員們。（翻攝自IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深藝人林光寧在本月病逝，享年75歲。他的愛女Summer止不住對亡父的思念，平安夜發文悼父，並分享數張父親之前在住院時的照片，難過表示：「Merry Christmas，把拔，我好想你。」還有林光寧生前與女婿蕭敬騰的合照。

林光寧與兒子之前在醫院的合影。（翻攝自IG）林光寧與兒子之前在醫院的合影。（翻攝自IG）

Summer今天在社群發聲：「2025／12／24，12月是一個情緒複雜的月份，西洋文化的浪漫，家人團聚的溫暖，又過了一年的惆悵，爸爸有儀式感，小時候一定會給我們佈置耶誕樹準備禮物，我真的相信耶誕老人，一直到有一天，爸爸來不及提前準備，樹底下的禮物是用7-11，包裝紙包裝的，我和弟弟才邊拆邊笑邊說，是把拔，一定是把拔。」

蕭敬騰到醫院陪伴岳父。（翻攝自IG）蕭敬騰到醫院陪伴岳父。（翻攝自IG）

Summer透露，這個月她才抱了一顆小樹放在爸爸的病房，並喊著「準備過節囉」，「老爺也趁著節日找理由，叮嚀我給11樓的可愛護理姐姐們送耶誕小禮，我們被他遙控去派送的時候，他笑的好開心好得意，那幾天，房裡一直停在音樂頻道，聽著他最愛的西洋老歌，一播到耶誕歌，我們就手舞足蹈的唱著，爸爸喜歡過節，因為開開心心，因為我們都在。」遺憾的是，林光寧等不到今年的耶誕節就離開了人世， 讓家人感到萬般不捨。

