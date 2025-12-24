自由電子報
娛樂 最新消息

苗可麗市場狂被送花 驚吐爸爸回不去了…真相惹鼻酸

炎亞綸個人頻道《我偷偷升級》邀來苗可麗對談。（大浪娛樂提供）炎亞綸個人頻道《我偷偷升級》邀來苗可麗對談。（大浪娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕炎亞綸個人YouTube頻道《我偷偷升級》最新一集邀來金鐘視后苗可麗，兩人深入萬華新富町文化市場，苗可麗一進市場便展現驚人親和力，不僅被攤販送花示愛，更被大讚「根本18歲」，她幽默笑稱自己在市場「行情」極佳，買魚常被加送鱈魚、魚丸，「根本可以橫著走」。

苗可麗自豪在傳統市場「行情」超好。（大浪娛樂提供）苗可麗自豪在傳統市場「行情」超好。（大浪娛樂提供）

歡笑之餘，苗可麗也分享照顧失智父親的心路歷程，坦言父親常反覆說「我要回家」，即便人就在家中仍陷入執著，讓她一度瀕臨崩潰。後來她轉換心態，改用「玩遊戲」的方式應對，若父親喊有小偷，她就笑回「好，我去抓！」，她感性吐露：「爸爸照顧我這麼久，現在換我照顧他了。」

談到失智父認不得家，苗可麗坦言曾一度崩潰，最後選擇以「玩遊戲」心態陪伴老父。（大浪娛樂提供）談到失智父認不得家，苗可麗坦言曾一度崩潰，最後選擇以「玩遊戲」心態陪伴老父。（大浪娛樂提供）

炎亞綸也對此深有感觸，認為社會往往只看犯錯的結果，卻忽略每個人背後的生命故事，強調「理解」能讓人在面對選擇時有更好的思維。苗可麗則以演出電影《陽光女子合唱團》的心得共勉，認為人生經歷錯誤與困難才是真正的「升級」。《我偷偷升級》於每週四晚間9點更新。

