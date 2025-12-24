周杰倫10歲大女兒抽高「大長腿」吸睛 3歲小女兒餵驢遭反啃一口哭了

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫一家五口的生活動向始終備受關注，昆凌近日分享與2女1子前往紐西蘭出遊的溫馨影片，小女兒在餵驢子時意外「被啃了一口」，當場直接哭了出來成為插曲；不過更吸睛的是，周杰倫10歲大女兒Hathaway的身高以及一雙大長腿，讓網友們紛紛驚呼「長太快了！」

周杰倫（左起）與昆凌的10歲長女Hathaway暴風抽高有雙大長腿。（組合照，翻攝自小紅書）

昆凌22日在小紅書分享自己帶著Hathaway、Romeo及Jacinda到紐西蘭旅遊的影片，她親自開車載著孩子們前往皇后鎮的Deerpark，只要事先登記車牌，就能近距離與大自然及小動物互動。畫面中，昆凌一邊開著車一邊欣賞風景，氣氛輕鬆又愉快，而姊姊蹲下餵食動物時，一雙長腿格外讓網友們震驚，紛紛表示「小孩長得好快！」、「姊姊竟然已經這麼高了呀！」、「這雙長腿真是羨慕死我了。」

請繼續往下閱讀...

昆凌分享孩子們各自的喜好，「姊姊喜歡餵鴨子、弟弟喜歡餵小豬、妹妹喜歡餵小鹿。」沒想到，Jacinda卻在餵驢子時被反啃了一口，嚇到忍不住哭了出來，意外成為旅途中的小插曲。昆凌雖然心疼，但她則理性看待並溫柔表示，小女兒或許長大後不會記得那一刻的疼痛，但一定會記得和哥哥、姊姊一起餵養小動物的快樂時光。

昆凌帶著孩子們在紐西蘭旅遊度假。（翻攝自小紅書）

昆凌感性提到，正因如此每到一個地方都希望帶著孩子們體驗不同事物，為童年留下柔軟的回憶；事後，昆凌還在留言區分享趣事，透露Jacinda被問「驢喜歡吃什麼？」時童言童語回答「手指頭」，頓時令眾人全笑翻。值得注意的是，粉絲們將目光全放在Hathaway的驚人身高與大長腿上，也有人笑稱兒子Romeo側臉「根本小小周杰倫」，幸福氛圍引發熱議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法