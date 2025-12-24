王ADEN惹議跨年狂被砍 大咖歌王逆風發聲：他只是年輕而已

王ADEN因為在校園演唱會的風波延燒，已經被取消了在台北及宜蘭的跨年演出。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾入圍金曲新人獎的王ADEN因為在校園演唱會的風波延燒，已經被取消了在台北及宜蘭的跨年演出。對此，音樂人許常德今天發文緩頰，直言：「事後女學生和歌手都很真心跟對方道歉，希望邀請他去表演的單位能體會台上表演的心情，王ADEN並非惡意也非耍大牌。」還有台語歌王流氓阿德也回應：「他只是年輕而已」。

王ADEN日前在高中演出時，現場有名女學生被社團老師拱上台跳舞，他隨即走到舞台旁邊臭臉蹲下，後來又上傳了影片，被疑是在網路霸凌未成年的學生，不少網友批評王ADEN看來欠缺風度，風波持續延燒。

對於各界罵聲不斷，許常德則是逆風幫王ADEN緩頰，他談到：「歌手在舞台上，最重要的就是嚴謹設計專注執行演出，臨場反應不是歌手重要能力，只是這次他真的沒有惡意，他的洩氣是有原因的，而且只有很重視歌迷感受的歌手會洩氣。」也有網友認為，主辦單位應該留心現場狀況，注意藝人在表演時的安全，驚呼萬一跑上舞台的人是歹徒該怎麼辦。

