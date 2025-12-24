自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王ADEN惹議跨年狂被砍 大咖歌王逆風發聲：他只是年輕而已

王ADEN因為在校園演唱會的風波延燒，已經被取消了在台北及宜蘭的跨年演出。（資料照，記者王文麟攝）王ADEN因為在校園演唱會的風波延燒，已經被取消了在台北及宜蘭的跨年演出。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾入圍金曲新人獎的王ADEN因為在校園演唱會的風波延燒，已經被取消了在台北及宜蘭的跨年演出。對此，音樂人許常德今天發文緩頰，直言：「事後女學生和歌手都很真心跟對方道歉，希望邀請他去表演的單位能體會台上表演的心情，王ADEN並非惡意也非耍大牌。」還有台語歌王流氓阿德也回應：「他只是年輕而已」。

王ADEN日前在高中演出時，現場有名女學生被社團老師拱上台跳舞，他隨即走到舞台旁邊臭臉蹲下，後來又上傳了影片，被疑是在網路霸凌未成年的學生，不少網友批評王ADEN看來欠缺風度，風波持續延燒。

對於各界罵聲不斷，許常德則是逆風幫王ADEN緩頰，他談到：「歌手在舞台上，最重要的就是嚴謹設計專注執行演出，臨場反應不是歌手重要能力，只是這次他真的沒有惡意，他的洩氣是有原因的，而且只有很重視歌迷感受的歌手會洩氣。」也有網友認為，主辦單位應該留心現場狀況，注意藝人在表演時的安全，驚呼萬一跑上舞台的人是歹徒該怎麼辦。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中