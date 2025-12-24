泰Z世代男神Gorn 1月旋風訪台 學霸脫了魅力被挖出

〔記者鍾志均／台北報導〕泰國新世代男團PROXIE成員Gorn Wannapairote人氣擴散，12月才剛在泰國完成個人演唱會，隨即宣布啟動亞洲行程，確定將於1月初旋風訪台，提前為電影《愛的戀習生》暖身。

人氣網路影集《K-DOL 愛心增加學院》推出電影版《愛的戀習生》。（原創娛樂提供）

《愛的戀習生》是高討論度影集《K-DOL愛心增加學院》推出的電影版，背景設定在自媒體與流量至上的校園世界，描繪一群年輕人夾在「被看見」與「做自己」之間的掙扎，影集播出時已在社群掀起Z世代共鳴。

請繼續往下閱讀...

Gorn在片中飾演校園人氣王「Sky」，一出場就是全校目光焦點，他外型高冷、舞台感滿分，前途看似一路順遂，實際上卻背負家庭期待與自我懷疑。這個「外冷內熱」的角色，某種程度與Gorn形成有趣對照；戲外的他其實是醫學院背景的學霸型偶像，創作、音樂實力兼具，首次跨國挑戰影視作品，反而把真實人生經驗自然投射進角色裡。

Gorn（右）在片中大方秀精實身材，與女主角許紫柔有多場親密互動。（原創娛樂提供）

電影中，Gorn不只抱著吉他站上舞台，還大方展現精實身材，與女主角許紫柔有多場曖昧互動，同時也正面迎戰由于常祐飾演的犬系暖男「小蟹」，形成校園版「選邊站修羅場」。

相較影集鋪陳日常，《愛的戀習生》電影版敘事更集中，把焦點鎖定在情感抉擇與成長瞬間。當愛情、夢想與人氣同時卡在同一條起跑線，心動不再只是感覺，而是一道非選不可的人生考題。

為回應粉絲期待，Gorn將於1月8日出席特別放映活動，與ANITA、babyMINT 粼粼、夏菈等高人氣KOL演員合體亮相，堪稱電影上映前的夢幻陣容。《愛的戀習生》於1月30日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法