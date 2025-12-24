阿信摔落舞台影片登新加坡英文媒體 不到24小時逾91萬次瀏覽刷新紀錄

阿信最近收到很多關心。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天主唱阿信，前兩天和F4成員言承旭、吳建豪、周渝民完成4場「恆星之城」演唱會，引起很大迴響，《流星花園》粉絲也感謝阿信花了兩年時間力促這次的合體演出，不過阿信在最終場意外跌落舞台，嚇壞粉絲，現場驚呼連連，相關影片也登上新加坡英文媒體的社群報導，流量創新高。

阿信跌下舞台影片出現在新加坡媒體社群。（翻攝自IG）

新加坡英文媒體《海峽時報》（The Straits Times）號稱發行量超過37萬份，在Instagram的追蹤人數也達98萬人，該媒體在社群上引用網友拍下的影片，發出阿信日前在上海演出時演唱《派對動物》不慎摔下舞台的報導，由於影片拍到阿信正面角度，看到他跌下舞台的過程，讓人看了也感到當下阿信的痛楚，不到24小時影片的瀏覽次數已超過91萬次，成為該媒體社群近期最高流量的報導。

請繼續往下閱讀...

阿信摔下舞台影片出現高瀏覽次數。（翻攝自IG）

阿信事後雖已向關心他的粉絲報平安，不過粉絲還是提醒他，通常在摔倒之後幾天還是要注意身體後續狀況。這幾天關於阿信跌下舞台的討論相當高，其中一幕吳建豪的表現被讚爆，當時他也在唱歌，但發現阿信出事，立刻以跑百米的速度衝去關心阿信，還有網友拍到，吳建豪對著跌落舞台的阿信，特別摸摸他的頭，網友大讚這幕展現出男人間的真情誼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法