NHK這次玩很大！《火星女王》一上架就霸榜

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本NHK為紀念放送百年，端出科幻旗艦大作《火星女王》上架首週末就空降Hami Video戲劇榜冠軍，討論度持續延燒，觀眾一面狂刷一面驚呼「NHK這次真的玩大的。」

《火星女王》女主角林廷憶語言和演技能力備受稱讚。（Hami Video提供）

其中台灣演員林廷憶飾演的女主角成為網友熱議焦點；她詮釋一名自幼在火星長大的視障少女，必須在英語、日語之間自然切換，情感卻始終收得細膩克制，獲日本影評盛讚，足以撐起這部百年大戲。

《火星女王》陳珊妮（中）與宮澤理惠（右）隔空對話。（Hami Video提供）

另一個讓粉絲瘋狂截圖的畫面，則來自影后宮澤理惠與台灣音樂女王陳珊妮的同框。兩人在劇中同屬星際開發機構 ISDA，立場卻南轅北轍，戲裡針鋒相對，戲外卻在社群平台合照比愛心，讓網友笑說：「這畫面奇幻到像AI合成。」

《火星女王》設定在人類移居火星百年後，描繪火星是否該回歸地球統治的巨大衝突。隨著劇情推進，LILI的身世逐步揭曉，她不只是統治者的女兒，更與反抗勢力及神秘能量「物體」產生關鍵連結，成為左右火星與地球命運的核心存在。《火星女王》最終回將於本週末28日迎來大結局。

