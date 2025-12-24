逃到海外也躲不掉 朴有天前未婚妻黃荷娜涉毒落網

朴有天前未婚妻黃荷娜因毒品嫌疑被列為調查對象，遭警方逮捕。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南陽乳業創辦人的外孫女、韓星朴有天的前未婚妻黃荷娜，因毒品嫌疑被列為調查對象、並逃亡海外，韓媒今（24）報導，她凌晨在柬埔寨金邊國際機場遭警方逮捕，隨後返回韓國接受調查。

黃荷娜被指控於2023年7月在首爾江南，使用注射器將安非他命（冰毒）施打給包含熟人在內的2名他人。警方表示相關犯罪事實需進一步調查確認。

黃荷娜被爆逃亡至柬埔寨，死性不改。（翻攝自Naver）

黃荷娜在因毒品嫌疑被警方列入調查名單後，於同年12月逃往泰國。警方因其潛逃海外導致調查受阻，於去年5月向國際刑警組織申請藍色通報（確認行蹤），並對其護照採取無效處分。

之後，黃荷娜被查出以不明方式非法入境柬埔寨並滯留當地。去年10月更一度傳出她在柬埔寨過著奢華生活。其後，黃荷娜的律師近期向警方表示，當事人有意自行到案說明，警方隨即啟動逮捕程序。

黃荷娜今天上午7點50分經由仁川國際機場入境韓國，京畿果川警察署表示，以違反《毒品管理相關法律》嫌疑逮捕黃荷娜，目前正在進行調查。

