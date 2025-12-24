自由電子報
娛樂 最新消息

白冰冰街頭被喊「阿嬤」 鼻酸：如果曉燕還在…

白冰冰（右）過去常跟女兒白曉燕一起出遊。（長興影視提供）白冰冰（右）過去常跟女兒白曉燕一起出遊。（長興影視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕白曉燕基金會成立28週年，白冰冰透露在林口的路上偶遇女兒的高中同學，帶著就讀大學的兒子叫白冰冰「阿嬤」，讓她一陣惆悵，「難免想著如果女兒還在，孫子是不是也這麼大了？」

日前，白冰冰在林口的街上遇到一名婦人，看到她很開心，要兒子叫她「阿嬤」，白冰冰一頭霧水，對方才解釋：「我是白曉燕的同學，這是我的兒子，今年就讀大學一年級。」目送他們漸行漸遠的背影，白冰冰忽然一陣揪心，心裡也想著：「如果曉燕還在會是什麼樣子，我忘了她會老，記憶中的她永遠停在17歲，永遠是美麗可愛的。」

白冰冰（前排左四）與丁文祺（前排左起）、黃肇嘉、林文勝、警政署長張榮興、周龍田、張炳煌、陳淑貞、林文堃等人，一同出席白曉燕基金會董事會。（長興影視提供）白冰冰（前排左四）與丁文祺（前排左起）、黃肇嘉、林文勝、警政署長張榮興、周龍田、張炳煌、陳淑貞、林文堃等人，一同出席白曉燕基金會董事會。（長興影視提供）

白冰冰不想女兒白白犧牲，28年前成立白曉燕基金會，她強調，「白冰冰有一天會不在，但白曉燕基金會永遠都會在。」基金會的宗旨與精神，正如白曉燕墓誌銘所述：「曉曦浮海復明人間光景，燕子歸山喚得天下太平。」

白冰冰也深信，「若曉燕在天有靈，一定會感謝所有叔叔阿姨們辛苦成立基金會，努力從事慈善公益，成立警察子女獎助學金。她的犧牲與大家的堅持，都是為了讓社會更美好，讓人們能夠擺脫恐懼，生活安心，讓所有孩子都能平安健康地成長。」

點圖放大body

