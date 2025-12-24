自由電子報
娛樂 最新消息

伯克利正妹休學回台灣 勇闖歌壇挨轟原因曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇新人品怡在經歷歌唱選秀節目《大學聲》歷練後，發行首張全創作專輯《Pink Hour》。她昨天舉辦聽歌會，羞認專輯歌曲都是自己的故事，感覺真的非常赤裸。

品怡發行首張全創作專輯《Pink Hour》。（大學聲提供）品怡發行首張全創作專輯《Pink Hour》。（大學聲提供）

品怡2022年自戀愛音樂創作實境秀《為你唱情歌》受到矚目，憑藉著對音樂的熱愛和天賦，遠赴美國伯克利音樂學院拓展音樂視野。

在求學期間，她面臨學業與事業的選擇難題，最後果斷把握機會直面挑戰音樂市場，參加音樂選秀節目《大學聲》，也和眾多參賽者一樣，遇上了困難，在非常重視的舞台上失誤，雖然獲得評審老師給的機會，卻也在網路上引發不小的紛爭，一度備受打擊，陷入自我懷疑。

品怡舉辦新專輯聽歌會。（大學聲提供）品怡舉辦新專輯聽歌會。（大學聲提供）

如今品怡挺過低潮發片，她在聽歌會選唱比賽時出現重大失誤的《迷路》，以吉他自彈自唱開場，隨後娓娓道來說著每一首歌的故事，《Breathe in》就是當初經歷低潮，把自己關在家中足不出戶時完成的創作。這次發片在造型方面，經紀公司請來身兼歌手、廣播主持人與服裝品牌主理人的魏如昀統籌，在音樂和視覺之間，找到相互輝映的頻率。

