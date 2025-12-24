樂天女孩才傳變動！林穎樂動向曝光 確定加盟「洋基女孩」

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天女孩再添新里程碑！成員穎樂近日公布全新動向，正式成為隊內首位橫跨棒球、排球與籃球三大運動的「三棲」應援代表，消息曝光後立刻引發粉絲熱議。

林穎樂解鎖三棲應援，正式成為「洋基女孩」一員。（樂天桃猿提供）

穎樂受訪時難掩興奮心情，直呼「很開心，也很期待！」她坦言，確實有粉絲擔心她行程滿檔會不會太累，但她笑說，只要看到粉絲願意進場支持，就覺得一切都值得，「你們的應援是我最大的動力，希望大家多多來球場，跟我一起把氣氛吵到最熱，為球員加油！」

除了原本就是樂天女孩的一員，穎樂今年也加入排球啦啦隊桃氣女孩，日前更宣布跨足籃球舞台，成為洋基女孩成員，正式完成「三棲」應援拼圖。面對不同運動賽事在節奏與氛圍上的轉換，她坦言並非一開始就得心應手，而是靠著不斷調整與累積經驗，一步步走到現在。

林穎樂正式加盟「洋基女孩」，解鎖棒、排、籃三棲應援身分。（樂天桃猿提供）

穎樂也分享自己的成長歷程，直言自己不是天生就會跳舞的類型，「我是後天努力型，加入啦啦隊後才開始學跳舞，本身沒有舞蹈底子，所以在家都會很認真練習，慢慢把基礎打好。」也因為這樣，她格外珍惜每一次站上場邊應援的機會。

至於粉絲關心是否會「過勞」，穎樂笑說，累的時候就會開直播和粉絲聊天，「收收大家的小禮物，真的會給我很大的動力！」若是練舞練到全身痠痛，也會利用空檔去按摩放鬆肌肉，調整狀態。

迎接即將到來的新一年，穎樂也許下心願：「希望大家可以看到更好的我，也希望自己健健康康、快快樂樂地陪著粉絲走過更多球季，一起留下很多美好的回憶。」最後她不忘暖心喊話粉絲：「希望大家都能平安、開心，我們在球場繼續相見！」

