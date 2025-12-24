自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樂天女孩才傳變動！林穎樂動向曝光 確定加盟「洋基女孩」

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天女孩再添新里程碑！成員穎樂近日公布全新動向，正式成為隊內首位橫跨棒球、排球與籃球三大運動的「三棲」應援代表，消息曝光後立刻引發粉絲熱議。

林穎樂解鎖三棲應援，正式成為「洋基女孩」一員。（樂天桃猿提供）林穎樂解鎖三棲應援，正式成為「洋基女孩」一員。（樂天桃猿提供）

穎樂受訪時難掩興奮心情，直呼「很開心，也很期待！」她坦言，確實有粉絲擔心她行程滿檔會不會太累，但她笑說，只要看到粉絲願意進場支持，就覺得一切都值得，「你們的應援是我最大的動力，希望大家多多來球場，跟我一起把氣氛吵到最熱，為球員加油！」

除了原本就是樂天女孩的一員，穎樂今年也加入排球啦啦隊桃氣女孩，日前更宣布跨足籃球舞台，成為洋基女孩成員，正式完成「三棲」應援拼圖。面對不同運動賽事在節奏與氛圍上的轉換，她坦言並非一開始就得心應手，而是靠著不斷調整與累積經驗，一步步走到現在。

林穎樂正式加盟「洋基女孩」，解鎖棒、排、籃三棲應援身分。（樂天桃猿提供）林穎樂正式加盟「洋基女孩」，解鎖棒、排、籃三棲應援身分。（樂天桃猿提供）

穎樂也分享自己的成長歷程，直言自己不是天生就會跳舞的類型，「我是後天努力型，加入啦啦隊後才開始學跳舞，本身沒有舞蹈底子，所以在家都會很認真練習，慢慢把基礎打好。」也因為這樣，她格外珍惜每一次站上場邊應援的機會。

至於粉絲關心是否會「過勞」，穎樂笑說，累的時候就會開直播和粉絲聊天，「收收大家的小禮物，真的會給我很大的動力！」若是練舞練到全身痠痛，也會利用空檔去按摩放鬆肌肉，調整狀態。

迎接即將到來的新一年，穎樂也許下心願：「希望大家可以看到更好的我，也希望自己健健康康、快快樂樂地陪著粉絲走過更多球季，一起留下很多美好的回憶。」最後她不忘暖心喊話粉絲：「希望大家都能平安、開心，我們在球場繼續相見！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中