娛樂 最新消息

64歲港星黃日華走出喪妻之痛 任達華被指當媒人

黃日華自2020年愛妻梁潔華因病過世後，其感情生活一直備受香港媒體關注。（香港星島日報）黃日華自2020年愛妻梁潔華因病過世後，其感情生活一直備受香港媒體關注。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕64歲資深港星黃日華自2020年愛妻梁潔華因病過世後，其感情生活一直備受香港媒體關注。近日，好友任達華在電視節目中公開為他與59歲舞台劇演員關寶慧「做媒」，更驚爆兩人關係「快了」，讓這段傳了多年的緋聞再次成為焦點。

港媒報導，此事起源於TVB節目《一周星星》，當任達華在節目中看到關寶慧的預錄提問影片時，竟語出驚人：「他和華哥（指黃日華）有一段感情？我真是希望他們倆有一段感情。」

任達華（左）日前在節目大爆黃日華與關寶慧（右小圖）的緋聞。（香港星島日報）任達華（左）日前在節目大爆黃日華與關寶慧（右小圖）的緋聞。（香港星島日報）

任達華之後更進一步爆料，指關寶慧為了投其所好，已開始培養對足球興趣，更脫口而出：「我都希望快一點快一點！」透露關寶慧現在經常與黃日華及其他明星足球隊的成員如陳百祥、譚詠麟等眾星一起吃飯看球，似乎已融入對方的生活圈。

最後任達華更對鏡頭豎起大拇指，高喊「寶慧姐！」以示支持，令傳聞更增添幾分真實性。

港媒報導，黃日華與關寶慧的緋聞最早追溯到2021年，當時兩人因在半個月內2度私下聚餐，並拍下親密合照而傳出戀情，加上關寶慧曾公開表示，其擇偶條件是戴眼鏡、不接受姊弟戀，但接受失婚人士，種種條件都與黃日華不謀而合，讓外界猜測兩人正在交往，但當時黃日華的女兒黃芷晴及關寶慧本人均出面否認。

