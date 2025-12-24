自由電子報
娛樂 最新消息

金曲歌后懷二寶超音波照高掛耶誕樹 試管一次就中「帶球」唱跨年

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾以《美感》專輯獲得金曲獎最佳原住民歌手獎的舞思愛，36歲喜懷第二胎，透露試管一次就中，讓她直呼太幸運！年底她將到雲林參加 2026 跨年晚會，「帶球」開心唱。

舞思愛開心懷二寶，還把超音波照片高掛耶誕樹上。（愛玩音樂提供）舞思愛開心懷二寶，還把超音波照片高掛耶誕樹上。（愛玩音樂提供）

阿美族歌后舞思愛在年底宣布雙喜好消息，除了新專輯終於正式開工，9月底已飛到紐西蘭製作，另一個則是她終於如願懷上了第二胎，預產期在明年4、5月左右，明天是耶誕節，她也特別把寶寶的超音波照片掛在耶誕樹上，如同一份最珍貴的禮物。

舞思愛談到，現年9歲的女兒從4歲開始就許願，希望多個弟弟或妹妹陪伴，如今她和老公「做人」成功，也圓了大女兒許了5年的願望，舞思愛說：「女兒因為看到同學們都有手足，她也渴望有個玩伴，於是在那之後的每年生日願望都是『想要有一個弟弟或妹妹』。」

舞思愛（左）懷了第二胎，女兒開心要當姊姊了。（愛玩音樂提供）舞思愛（左）懷了第二胎，女兒開心要當姊姊了。（愛玩音樂提供）

由於工作忙碌，舞思愛和老公今年才開始積極「做人」，雙方討論之下決定做試管，沒想到一次就中，她表示：「經歷了整個過程也才懂得，每個生命得來不易。」兩人將寶寶的小名取為「一烈」，舞思愛笑說：「一烈，是原住民歡呼語，每次叫寶寶的名字就像在歡呼一樣。」雖未透露寶寶性別，但表示不管男生或女生都很期待。

