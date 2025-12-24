自由電子報
邱宇辰2演唱會接連喊卡？親吐患得患失低潮：想去餐廳打工

〔記者蕭方綺／台北報導〕邱宇辰近日在上海、廈門兩場演唱會接連暫緩，傳出2派說法，一是被哥哥「王子」邱勝翊和粿粿不倫戀拖累，二是票房不如預期。他日前上張景嵐攜手人類圖畫館館長游沛宸Yuyu合作主持的Podcast節目《好丫》，自剖心境，從面對那種「沒有未來」、「自責表現」的掙扎，這一路載浮載沉的過程，也讓他變得患得患失，更一度想去餐廳打工，如今他懂得善待自己；張景嵐與邱宇辰擁有十幾年交情，看著好友翻紅現象這麼形容：「演藝之路真的是高潮迭起！超級佩服他的心臟！」

邱宇辰出道20週年單曲寫真，大肌肌全都露。（百鴻揚娛樂提供）邱宇辰出道20週年單曲寫真，大肌肌全都露。（百鴻揚娛樂提供）

邱宇辰今年出道邁入20年，年僅15歲小鮮肉從綜藝節目出道，他回憶：「像是一半的楚門世界的感覺，所有生活、言行舉止，在中學之後就被看著直到現在，當時沒有辦法調適、只能接受，所以產生憤恨不平，一直被逼迫著長大、進入社會學習禮貌，一切都還懵懵懂懂。」

這一路載浮載沉的過程，也讓他變得患得患失，更一度想去餐廳打工，他對當年的自己感謝著：「心疼自己那時候的堅強，很堅持在做可能沒有未來的事，不知道做什麼只能持續做，不知道終點在哪，原來以前的堅持總有一天一定會有特別的人出現，看到你都是為了此時此刻的現在，很謝謝小時候的我，一股傻勁地往前衝。」為此也曾陷入嚴重的情緒低潮，透過心靈課程來尋找自己走出來。

從自我否定到如今一切泰然，邱宇辰懂得與自己相處：「改變開始嘉許自己，我比較可以享受任何當下，自然坦然面對一切。」而最大轉捩點在於當時毫無退路的情況，BL劇的邀約出現了，他只能「零選擇」接下演出：「BL角色很像那時候的我，他的經歷我有同感，看故事的時候就一直哭 ，把這機會當作是放手一搏！」而人際關係相處上，他也有所體悟：「我以前是毫無保留的付出型。現在懂得還是要保護自己，不要一次梭哈。」

邱宇辰（中）上張景嵐（右）、Yuyu合作主持的Podcast節目。（menomeno X 人類圖畫館提供）邱宇辰（中）上張景嵐（右）、Yuyu合作主持的Podcast節目。（menomeno X 人類圖畫館提供）

邱宇辰相當孝順，原來從小就是被奶奶照顧長大，奶奶看到孫子有成就在電視上演戲，去菜市場買菜時還會與大家分享，如今奶奶已經到了天堂，他至今仍相當感念：「奶奶過世之後雖然很痛苦，但內心浮現謝謝，感謝養育之恩、這麼疼我，告訴我要去成為好的人，她的教誨一直在我心中，想給她看到很不錯的獎項！」他把跟奶奶的合照帶在身上，只要遇到低潮、想念就會看看照片為自己打氣。

目前未婚的他，被問到理想對象，他答覆：「需要無條件支持我做我想做的事情，我就會想跟他長期走下去，30歲以前 想要變成對方想要的樣子，現在要找比較可以舒服相處、快樂就好。」張景嵐公開為他開出徵友條件：「你需要被一個善解人意、情緒穩定的人追！」他則大方搭腔：「歡迎！」

