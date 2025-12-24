60歲美魔女是酒店大亨之妻 首度公開不能說的秘密

〔記者陽昕翰／台北報導〕美魔女談詩玲推出新專輯《神雕俠侶》，今年60歲的她首度公開真實年齡，拍攝宣傳照小露香肩秀出好身材，難得突破尺度，自信稱：「其實一直都有在運動啦，從不擔心身材，自己保養得宜就好。」預告這次發片造型的轉變就連老公也誇讚很驚艷。

談詩玲小露香肩造型性感。（豪記提供）

談詩玲提到與酒店大亨老公的相處，她自認自己是「勇敢的女性」，「結婚剛開始對老公的照顧會十分要求計較，經歷婚姻洗禮，自己也成長，很多事情也要為對方著想。」甜蜜稱老公每天工作非常忙碌，仍是非常關心她的日常，每次都愛問：「妳吃這麼多，腸胃有順暢嗎」，「雖然總讓我臉上浮現三條線，但這就是我老公的另類貼心。」

請繼續往下閱讀...

談詩玲首曝真實年齡今年已經60歲了。（豪記提供）

加盟豪記唱片邁入10年，談詩玲感性談到：「新專輯是自己心境的最佳感言，用歌聲回饋一直力挺的粉絲！」男女粉絲通吃的她曾被女歌迷「奪命連環叩」，她說：「該名熱情女粉大約20多歲，半夜連著幾通來電，總是問我是本人嗎，表示很喜歡妳，隨即掛斷，接著每天至少4通以上的連環來電，每次我都會請問『妳有事情、需要我幫忙嗎』，對方隨即斷訊，讓我開始正視這問題，後來只好開始過濾未顯示來電。」

對於粉絲的示愛，談詩玲笑說真的是「甜蜜的負擔」，直呼不可思議，「過往常聽聞藝人被粉絲致命的追逐，我總覺得離自己很遠，沒想到會發生在自己身上，只有提醒自己時刻小心面對。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法