娛樂 最新消息

辛龍復出發片！吳宗憲鬆口「不介意同台」卻表態不再插手

辛龍近日復出歌壇。（資料照；記者陳奕全攝）辛龍近日復出歌壇。（資料照；記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手辛龍近日宣布重返歌壇、展開全新音樂計畫，引發外界關注。對此，過去一路相挺的前東家老闆吳宗憲，日前接受《鏡週刊》專訪時，也首度鬆口談及兩人現況。吳宗憲表示，與辛龍私下仍保持聯絡，彼此互動並未生變也「不介意同台」，但對於是否再度親自參與對方的復出規劃，則語帶保留，直言自己目前重心早已轉向其他領域，並未打算回頭介入相關工作。

事實上，辛龍日前已對外透露，近期已簽約新經紀公司，並準備以新作重新出發，首波將推出〈春暖花開〉、〈一夫當關〉兩首歌曲，作為重啟音樂創作的起點。對於未來是否重返綜藝節目，他則表示會以熟識好友的邀約為優先，但仍需等新歌MV完成後，才會進一步安排訪談與宣傳行程。至於演唱會部分，公司確實已有初步規劃，不過時間仍未定案。

回顧過去一段時間，辛龍在經歷人生重大變故後，生活重心一度轉為低調。年初時，吳宗憲也曾透露，私下仍不時傳訊關心、鼓勵對方，希望他能慢慢走出陰霾。不過辛龍當時坦言，自己仍想維持相對隱居的生活狀態，將心力放在陪伴與照顧家人，其餘工作暫未多作打算。

然而，雙方關係也曾出現緊張時刻。據了解，吳宗憲過去為了協助辛龍走出低潮，曾主動安排其參與公益活動演唱，希望藉由舞台讓他重新找回狀態，卻在演出前夕臨時取消，引發吳宗憲不滿，說重話表示：「難道所有人都要求著他嗎？現在是怎樣？我的氣力也一而鼓，再二衰，現在是竭，還要我講什麼？」。

當時，吳宗憲也曾暗示若辛龍真心想離開，公司並不會強留，更不會設下違約門檻，態度相對開放。隨後，辛龍與原經紀公司正式分道揚鑣，並帶著家人移居台中生活，展開人生新階段。

