日寫真女星握手會0人排隊 活動被迫中止

日本寫真女星阿波南一夕爆紅。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本寫真女星、Cosplayer阿波南（阿波みなみ）23日在千葉縣「Maruhan Mega City 八千代綠丘店」舉辦握手會，在流出現場照片中雖架設好人流排隊使用紅龍，但現場卻是空蕩蕩完全沒粉絲到場，直到活動結束，排隊人數始終「掛零」超尷尬。

日媒《デイリースポーツ》報導，該活動因為沒有任何一位粉絲到場而被迫中止，阿波南隨後在X（原Twitter）以「道歉」為題發文，對於現場無人排隊，她感到羞愧與遺憾，並附上獨坐在座位上冷清照片。

她在X以「道歉」為題，對於現場無人排隊感到羞愧遺憾，並附上獨坐在座位上冷清照片。（翻攝自Ｘ）

沒想到，阿波南「認錯文」因反差過大意外在網路引起討論，至目前為止，她發文觀看次數已突破1800萬次，按讚數更超過5.2萬次，反讓阿波南一夕爆紅。

而網友粉絲討論阿波南，大多感到震驚「明明X上的數據看起來無可挑剔，到底是哪裡出了問題？」、「這種規模的排隊動線，至少得是主流大牌藝人才辦得到」、「知名度還沒高到那種程度」，此外，還有更多溫情留言：「雖然遺憾，但這次意外讓更多人認識你。」

