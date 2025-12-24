北捷連續攻擊》張文雙親下跪道歉 前主播蕭彤雯曝爭議點

對於兒子犯下滔天大禍，張文父母昨下跪連說「對不起」。（記者王藝菘攝）

〔記者林南谷／台北報導〕三立、華視前主播蕭彤雯日前針對北捷隨機殺人案發聲，強烈呼籲停止後製兇手照片、反覆書寫兇手姓名，更不要描述其外型與裝備，因為「只配一個稱呼，就是兇手」。

蕭彤雯20日在臉書發文指出，自己早在回顧2014年相關事件，已刻意不再提及兇手姓名，因為「該被記得名字與人生故事的，是受害者，不是加害人」，認為當媒體反覆強調兇手身分、背景，甚至鉅細靡遺描述犯案裝備與外型，等同替加害者留下舞台，模糊真正應被關注焦點。

請繼續往下閱讀...

昨天蕭彤雯再度談起此事，表示本來不想再寫相關事件，但從下午到深夜，不斷看到有人說：「當年OO父母都不用跪，為什麼現在XX父母要跪？」、「垃圾記者！」她說：「這與事實不符。」因為當年兇嫌的父母也有跪，「當時要他們跪的，是圍觀民眾。」

蕭彤雯表示對這新聞印象極深，2014年北捷隨機攻擊案兇嫌的父母因為太害怕，躲了好幾天，最後在民代陪同下，於頭七之日到捷運江子翠站獻花道歉，過程中有人大喊「跪下」，2位老人家就跪了，「老父親是跪著，邊痛哭邊念完手中的道歉聲明」，蕭彤雯表示，近日再看依然遺憾難受。

「有人說這次兇手的母親，3年金援兒子80多萬，就是幫兇」，蕭彤雯認為大概沒有一位母親，面對兒子跟家裡請求支援生活費，會想到他其實是要策劃這樣一起人神共憤的大案子，但他們有沒有責任嗎？蕭彤雯表示：「身為父母，難辭其咎。」

至於兇手父母需不需要下跪道歉？蕭彤雯認為每個人想法不同，她只是覺得在留言批評之前，至少功課要做清楚，「有跪就是有跪，沒跪就是沒跪。」

相關新聞：北捷連續攻擊》兒子犯滔天大錯 張文雙親下跪道歉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法