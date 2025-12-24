自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

北捷連續攻擊》張文雙親下跪道歉 前主播蕭彤雯曝爭議點

對於兒子犯下滔天大禍，張文父母昨下跪連說「對不起」。（記者王藝菘攝）對於兒子犯下滔天大禍，張文父母昨下跪連說「對不起」。（記者王藝菘攝）

〔記者林南谷／台北報導〕三立、華視前主播蕭彤雯日前針對北捷隨機殺人案發聲，強烈呼籲停止後製兇手照片、反覆書寫兇手姓名，更不要描述其外型與裝備，因為「只配一個稱呼，就是兇手」。

蕭彤雯20日在臉書發文指出，自己早在回顧2014年相關事件，已刻意不再提及兇手姓名，因為「該被記得名字與人生故事的，是受害者，不是加害人」，認為當媒體反覆強調兇手身分、背景，甚至鉅細靡遺描述犯案裝備與外型，等同替加害者留下舞台，模糊真正應被關注焦點。

昨天蕭彤雯再度談起此事，表示本來不想再寫相關事件，但從下午到深夜，不斷看到有人說：「當年OO父母都不用跪，為什麼現在XX父母要跪？」、「垃圾記者！」她說：「這與事實不符。」因為當年兇嫌的父母也有跪，「當時要他們跪的，是圍觀民眾。」

蕭彤雯表示對這新聞印象極深，2014年北捷隨機攻擊案兇嫌的父母因為太害怕，躲了好幾天，最後在民代陪同下，於頭七之日到捷運江子翠站獻花道歉，過程中有人大喊「跪下」，2位老人家就跪了，「老父親是跪著，邊痛哭邊念完手中的道歉聲明」，蕭彤雯表示，近日再看依然遺憾難受。

「有人說這次兇手的母親，3年金援兒子80多萬，就是幫兇」，蕭彤雯認為大概沒有一位母親，面對兒子跟家裡請求支援生活費，會想到他其實是要策劃這樣一起人神共憤的大案子，但他們有沒有責任嗎？蕭彤雯表示：「身為父母，難辭其咎。」

至於兇手父母需不需要下跪道歉？蕭彤雯認為每個人想法不同，她只是覺得在留言批評之前，至少功課要做清楚，「有跪就是有跪，沒跪就是沒跪。」

相關新聞：北捷連續攻擊》兒子犯滔天大錯 張文雙親下跪道歉

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中