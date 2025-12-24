被王子拖累？ 毛弟活動連環延期、「上海音樂會」直接取消

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「王子」邱勝翊近日捲入婚內感情爭議，遭范姜彥豐指控與其妻粿粿關係越界，事件曝光後迅速延燒。王子隨後坦承雙方確實超出朋友分際，所屬經紀公司喜鵲娛樂也火速宣布，暫停他所有演藝相關工作止血。然而風波並未就此止步，連帶影響到親弟「毛弟」邱宇辰的演出行程，讓不少粉絲直呼錯愕。

王子（左）近日捲入感情風波全面停工，親弟毛弟（右）似乎也受影響。（資料照）

邱宇辰原定於11月15日在中國福建省廈門市集美嘉庚體育館舉辦《邱宇辰 Feathers of yours 音樂會》，該場地可容納約6000名觀眾，門票早已引發期待。不料主辦單位「吾愛稻草」日前突發公告，指出演出因「不可抗力因素」將延期舉行。消息一出，邱宇辰也親自在社群平台發聲，低落寫下「對不起⋯很難過」，並向歌迷喊話，承諾上海場將如期於12月27日登場，希望能彌補遺憾。

請繼續往下閱讀...

然而事態再度出現變化，就在上海場演出倒數不到兩週時，主辦單位再度宣布該場次取消，等同於兩地演出全面停擺，讓長期等待的粉絲情緒潰堤。對此，經紀公司隨後發出聲明說明，表示基於合作方整體考量，以及藝人後續工作規劃調整，邱宇辰12月27日的上海行程將暫緩進行，未來若有新安排，將另行正式公告。

接連的延期與取消，也讓外界質疑是否與王子爭議事件有所關聯，雖官方未正面證實，但兄弟倆的演藝動向已難免被放在同一放大鏡下檢視，後續發展仍備受關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法