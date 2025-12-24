自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

被王子拖累？ 毛弟活動連環延期、「上海音樂會」直接取消

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「王子」邱勝翊近日捲入婚內感情爭議，遭范姜彥豐指控與其妻粿粿關係越界，事件曝光後迅速延燒。王子隨後坦承雙方確實超出朋友分際，所屬經紀公司喜鵲娛樂也火速宣布，暫停他所有演藝相關工作止血。然而風波並未就此止步，連帶影響到親弟「毛弟」邱宇辰的演出行程，讓不少粉絲直呼錯愕。

王子（左）近日捲入感情風波全面停工，親弟毛弟（右）似乎也受影響。（資料照）王子（左）近日捲入感情風波全面停工，親弟毛弟（右）似乎也受影響。（資料照）

邱宇辰原定於11月15日在中國福建省廈門市集美嘉庚體育館舉辦《邱宇辰 Feathers of yours 音樂會》，該場地可容納約6000名觀眾，門票早已引發期待。不料主辦單位「吾愛稻草」日前突發公告，指出演出因「不可抗力因素」將延期舉行。消息一出，邱宇辰也親自在社群平台發聲，低落寫下「對不起⋯很難過」，並向歌迷喊話，承諾上海場將如期於12月27日登場，希望能彌補遺憾。

然而事態再度出現變化，就在上海場演出倒數不到兩週時，主辦單位再度宣布該場次取消，等同於兩地演出全面停擺，讓長期等待的粉絲情緒潰堤。對此，經紀公司隨後發出聲明說明，表示基於合作方整體考量，以及藝人後續工作規劃調整，邱宇辰12月27日的上海行程將暫緩進行，未來若有新安排，將另行正式公告。

接連的延期與取消，也讓外界質疑是否與王子爭議事件有所關聯，雖官方未正面證實，但兄弟倆的演藝動向已難免被放在同一放大鏡下檢視，後續發展仍備受關注。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中