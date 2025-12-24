自由電子報
娛樂

因「公審未成年」被刷掉！王ADEN台北跨年取消 被發現還有宜蘭場

王ADEN被挖還有宜蘭跨年演出。（翻攝臉書）王ADEN被挖還有宜蘭跨年演出。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手王ADEN日前因校園演出插曲陷入風波，相關爭議至今仍未平息。先前他因在校園舞台上對突發狀況反應失控，事後更拍片說明，引發「公審未成年學生」質疑，隨後遭台北市觀傳局取消今年跨年晚會演出。不過事件並未就此落幕，近日又被眼尖網友發現，他仍列名宜蘭市跨年晚會卡司，再度掀起網路熱議。

回顧事件起因，王ADEN日前受邀至桃園某高中參與聖誕演唱會，演出期間，一名女學生在社團老師引導下臨時登台，隨著音樂即興跳舞，意外打斷原本的表演流程。王ADEN當下表情明顯不悅，事後也在社群平台拍片還原經過，表示演出節奏遭到破壞，引發外界對校方安排與藝人臨場反應的不同解讀。

雖然該名女學生隨後發文致歉，解釋是誤會流程安排、一時衝動才登台，並非有意干擾演出，雙方表面上各自止血，但輿論並未完全平息。不少網友認為，藝人事後公開拍片說明，無形中讓未成年學生成為輿論焦點，質疑此舉已超出單純澄清範圍，相關批評聲浪持續延燒。

在爭議發酵之下，台北市觀傳局考量跨年活動形象，率先宣布取消王ADEN於台北跨年晚會的演出資格。然而，隨著宜蘭市跨年名單曝光，王ADEN仍名列其中，要求主辦單位重新評估是否適合讓其登台。

截至目前，宜蘭市府尚未對此作出正式回應，王ADEN是否能如期站上宜蘭跨年舞台，仍有待後續觀察，而這起校園演出風波，顯然尚未真正畫下句點。

